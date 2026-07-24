Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Atlético de San Luis

Continúan las acciones en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Tigres UANL recibe en casa al Atlético de San Luis.

Después de haber sufrido un descalabro en la primera jornada del certamen 3-1 frente al Club Tijuana, el conjunto manejado por Guido Pizarro trabaja en lo que será su once titular para su presentación en 'El Volcán' donde no podrá contar con un '9' de jerarquía ante las ausencias de Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

El delantero argentino continúa entrenando por separado mientras se define su situación con River Plate, por lo que nuevamente no será considerado en la convocatoria hasta que se concrete su futuro. Mientras que, el goleador uruguayo se encuentra sancionado por sus acciones en Tijuana.

Por lo tanto, te dejamos la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos del cuadro de Nuevo León.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Atlético de San Luis

Francisco Reyes se recupera de su lesión | Jam Media/GettyImages

En cuanto al reporte médico del club no hay novedades respecto a la semana pasada. Francisco Reyes continúa recuperándose del desgarro que sufrió en el aductor derecho y permanecerá fuera de actividad. Por su parte, Osvaldo Rodríguez, sigue con su rehabilitación tras la cirugía a la que fue sometido en ambas rodillas.

Otro elemento que apunta a regresar es Marco Farfán. El lateral izquierdo dejó atrás sus molestias físicas y ya se incorporó al trabajo grupal durante la semana, por lo que estaría disponible en el banco de suplentes.

🩼🐯 Jesús Angulo acudió con muletas a la práctica de Tigres luego de ser sometido a una artroscopia de rodilla para realizar una limpieza articular.



El defensor aún deberá pasar por una segunda intervención, en la que se le realizará un implante de cartílago como parte de su… pic.twitter.com/uxblxPtvQY — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) July 10, 2026

Del mismo modo, no están a disposición Jesús Angulo y Marcelo Flores. Los dos continúan con su proceso de recuperación luego de una ruptura del ligamento cruzado anterior y trabajan en el gimnasio mientras avanzan en sus respectivas etapas de rehabilitación.

🐅🇲🇽"ES UNA LIGA QUE NOS VA A EXIGIR MUCHO, FELIZ DE ESTAR AQUÍ"



Alan Franco, es nuevo refuerzo de @TigresOficial y habló con 🎙️ @jera_suarez sobre lo que espera de la #LigaMX 🇲🇽#Especialistas 📺 pic.twitter.com/MicETo1i3L — FOX (@somos_FOX) July 22, 2026

Sin embargo, hay buenas noticias respecto al refuerzo argentino Alan Franco para la zaga, que ya completó varios entrenamientos al parejo del grupo y todo indica que aparecerá por primera vez en una convocatoria ganando minutos de a poco.

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Atlético de San Luis

Rodrigo Aguirre fue expulsado ante Tijuana | Francisco Vega/GettyImages

El conjunto de San Nicolás de los Garzas no podrá contar con el atacante charrúa Rodrigo Aguirre.

El 'Búfalo' fue expulsado en la Jornada 1 ante Club Tijuana por taparse la boca al momento de hablar con un adversario y fue retirado del partido.

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