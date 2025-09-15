Lesionados y suspendidos de Tigres UANL vs Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo el encuentro pendiente entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Tigres UANL correspondiente a la pendiente Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto debido a que el Rebaño Sagrado no pudo recibir dicho encuentro en las fechas programadas en el calendario debido a trabajos en la cancha del Estadio Akron para cumplir los lineamientos de la FIFA para ser sede del Mundial 2026.

El conjunto rojiblanco llegará con una inercia positiva luego de haber ganado en calidad de visitante al Club América en el Clásico Nacional el pasado fin de semana.

Por su cuenta, el conjunto de San Nicolás de los Garza viene de un insípido empate a cero goles ante Club León.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y suspendidos del cuadro auriazul para su compromiso ante el cuadro rojiblanco.

⚽️ Domingo de preparación en El Volcán. pic.twitter.com/yMNL1Y8yUn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 14, 2025

Lesionados y suspendidos de Tigres UANL vs Chivas en la Jornada 1 de la Liga MX

José Juan Sánchez Purata fue expulsado ante León | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto dirigido por Guido Pizarro se encuentra en zona de clasificación en el Torneo Apertura 2025 y después de siete jornadas disputadas en el campeonato mexicano de Primera División, apenas el fin de semana pasado igualaron a cero anotaciones frente a los Panzas Verdes y están en zona de clasificación directa en el quinto sitio.

De entrada, el equipo felino tendrá a uno de sus jugadores titulares sancionados, en esta ocasión José Juan Sánchez Purata estará suspendido por ser expulsado en la fecha ante La Fiera.

Pero una buena noticia es que, el lateral izquierdo Jesús Angulo ya fue dado de alta por lo que pronto podría ser considerado para volver a la actividad.

