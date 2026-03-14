Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Mazatlán
Las Águilas del América lograron tomar oxígeno la fecha pasada al superar 1-2 al Querétaro, además entre semana encaró la Copa Campeones de la CONCACAF, donde sacó un importante triunfo frente al Philadelphia Union de la MLS, gracias a la mínima del brasileño Raphael Veiga, en los octavos de final de ida.
Sin embargo, en ese mismo encuentro ante The Union, los de Coapa sufrieron una baja bastante sensible, la del guardameta Luis Ángel Malagón, que a los 42 minutos resbaló al querer realizar un saque, provocando que fuera sacado en el ‘carrito de las desgracias’. Después se supo que el michoacano se rompió el tendón de Aquiles, por lo que estará fuera de circulación entre nueve y diez meses, perdiéndose a la vez la oportunidad de acudir al Mundial 2026.
La noticia fue triste, pero el conjunto azulcrema debe seguir adelante con el Clausura 2026 y su siguiente rival es el Mazatlán, este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por ahora, el Ave estaría entrando de panzazo a la Liguilla porque es el octavo de la clasificación con 14 puntos, mientras los Cañoneros están en el peldaño 14 con diez unidades.
¿Qué jugadores tiene lesionados el América?
Además de Malagón, hay otros elementos que no estarán disponibles para el técnico brasileño André Jardine. Uno de ellos es el extremo Isaías Violante, por una lesión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, además del conocido caso del delantero chileno Víctor Dávila, que tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sin olvidar a Dagoberto Espinoza, quien superó la misma lesión, aunque todavía falta para que vuelva a jugar porque el club mantiene cautela para evitar recaídas.
Por último, una vez más el capitán Henry Martín está en duda, pues fue descartado para el choque de Concachampions por un fuerte golpe en uno de los entrenamientos, así lo indicó el periodista de ESPN, León Lecanda. Debido a esto, no quieren correr ningún tipo de riesgo con el delantero.
Jugador
Lesión
Estado
Posible retorno
Luis Malagón
Ruptura del tendón de Aquiles
Descartado el resto del torneo
Entre 9 y 10 meses
Víctor Dávila
Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
Descartado el resto del torneo
De 7 a 9 meses
Isaías Violante
Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha
En recuperación
Entre 4 y 8 semanas. Dependerá de su evolución
Dagoberto Espinoza
Rotura de ligamento cruzado anterior
En la parte final de su rehabilitación
Finales de marzo
Henry Martín
Molestias físicas
En recuperación
Siguiente semana
¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?
Los Millonetas no tienen a ningún elemento en la congeladora, sin embargo, el brasileño Rodrigo Dourado está cerca de ganarse un partido de suspensión porque ya acumula cuatro cartones amarillos en lo que va del semestre.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.