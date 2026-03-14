Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Mazatlán

Las Águilas del América lograron tomar oxígeno la fecha pasada al superar 1-2 al Querétaro, además entre semana encaró la Copa Campeones de la CONCACAF, donde sacó un importante triunfo frente al Philadelphia Union de la MLS, gracias a la mínima del brasileño Raphael Veiga, en los octavos de final de ida.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Sin embargo, en ese mismo encuentro ante The Union, los de Coapa sufrieron una baja bastante sensible, la del guardameta Luis Ángel Malagón, que a los 42 minutos resbaló al querer realizar un saque, provocando que fuera sacado en el ‘carrito de las desgracias’. Después se supo que el michoacano se rompió el tendón de Aquiles, por lo que estará fuera de circulación entre nueve y diez meses, perdiéndose a la vez la oportunidad de acudir al Mundial 2026.



La noticia fue triste, pero el conjunto azulcrema debe seguir adelante con el Clausura 2026 y su siguiente rival es el Mazatlán, este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por ahora, el Ave estaría entrando de panzazo a la Liguilla porque es el octavo de la clasificación con 14 puntos, mientras los Cañoneros están en el peldaño 14 con diez unidades.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Además de Malagón, hay otros elementos que no estarán disponibles para el técnico brasileño André Jardine. Uno de ellos es el extremo Isaías Violante, por una lesión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, además del conocido caso del delantero chileno Víctor Dávila, que tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sin olvidar a Dagoberto Espinoza, quien superó la misma lesión, aunque todavía falta para que vuelva a jugar porque el club mantiene cautela para evitar recaídas.

🦅 AMÉRICA ENFRENTARÁ A PHILADEPHIA UNION SIN SU CAPITÁN ❌🫡



De cara al primer encuentro frente al Philadelphia Union, América no podrá contar con su capitán, Henry Martin, quien ya sumará su cuatro encuentro consecutivo sin actividad. 😰



Esto luego de que continuos problemas… pic.twitter.com/jXGvubhh64 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) March 10, 2026

Por último, una vez más el capitán Henry Martín está en duda, pues fue descartado para el choque de Concachampions por un fuerte golpe en uno de los entrenamientos, así lo indicó el periodista de ESPN, León Lecanda. Debido a esto, no quieren correr ningún tipo de riesgo con el delantero.

Jugador Lesión Estado Posible retorno Luis Malagón Ruptura del tendón de Aquiles Descartado el resto del torneo Entre 9 y 10 meses Víctor Dávila Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha Descartado el resto del torneo De 7 a 9 meses Isaías Violante Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha En recuperación Entre 4 y 8 semanas. Dependerá de su evolución Dagoberto Espinoza Rotura de ligamento cruzado anterior En la parte final de su rehabilitación Finales de marzo Henry Martín Molestias físicas En recuperación Siguiente semana

¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?

Los Millonetas no tienen a ningún elemento en la congeladora, sin embargo, el brasileño Rodrigo Dourado está cerca de ganarse un partido de suspensión porque ya acumula cuatro cartones amarillos en lo que va del semestre.