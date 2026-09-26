Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Necaxa

Las Águilas del América evitaron la derrota en el Clásico Nacional contra Chivas, celebrado en el Estadio Banorte Azteca, ya que luego de ir perdiendo 0-2 en el primer tiempo, el colombiano Miguel Borja llegó al rescate al entrar de relevo en el complemento para poner el 2-2 a través de un doblete. De este modo, el equipo capitalino sólo lleva una derrota en todo el campeonato.

Mucho fútbol 🥅⚽️

A seguir trabajando, Águilas 🦅🔥 pic.twitter.com/aNixQt143z — Club América (@ClubAmerica) September 24, 2026

El cuadro de Coapa está ubicado en el tercer peldaño, un punto por debajo del Guadalajara y dos del Toluca, así que todavía puede aspirar al liderato del Apertura 2026. Teniendo esto en cuenta, los Millonetas saben de la importancia de su duelo frente al Necaxa este domingo 27 de septiembre en el Estadio Victoria.



No obstante, las convocatorias de las selecciones para la Fecha FIFA han dejado mermados a algunos equipos. El técnico uruguayo Guillermo Almada no contará con el uruguayo Brian Rodríguez, el colombiano Óscar Perea, Isaías Violante e Israel Reyes, llamados por sus respectivas selecciones, mientras Alan Cervantes, que también fue contemplado por México, fue baja por una lesión muscular. Asimismo, Dagoberto Espinoza tomará el sitio de César Montes, quien tuvo que bajarse por lesión, pero lo hará hasta después del choque contra los Rayos.



Por otro lado, uno de los regresos será Kevin Álvarez, que no estuvo la fecha pasada debido a un problema muscular. El lateral derecho ya entrenó con sus compañeros y apunta a reaparecer este domingo. Aunado a ello, sobre los dos nuevos defensas, el argentino Santiago Ramos y el uruguayo Santiago Bueno, Almada reveló que no los debutó contra el Rebaño porque estaban en el proceso más difícil de adaptación a la altura de la Ciudad de México. Ahora bien, también se vislumbra que sumen sus primeros minutos este fin de semana en Aguascalientes.

El Rayito está concentrado con la selección de Uruguay | Hector Vivas/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Alan Cervantes: fue dado de baja por El Tricolor recordando que la jornada pasada estaba en duda por una lesión muscular, aunque al final sí disputó el Clásico. Esta vez, el pivote está descartado.



Raúl Zúiga: el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla a finales de agosto y volvería hasta la parte final del torneo.



Víctor Dávila: el chileno no fue registrado para el torneo porque sufrió una roptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

En el Nido no hay castigados, aparte el equipo se ha portado bien en el campo porque apenas hay futbolistas con dos amarillas. El brasileño Raphael Veiga, Kevin Álvarez y Henry Martín son aquellos que tienen dos cartones preventivos.