Lesionados y suspendidos del Club América vs Chivas en la Jornada 8 del Apertura 2025

Llegó el momento de disfrutar el partido que divide a México. La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX nos traerá consigo el Clásico Nacional entre el Club América y las Chivas de Guadalajara, encuentro a disputarse este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ambas instituciones llegan a este duelo en situaciones completamente diferentes: los de Coapa son sublíderes con 17 unidades y siguen sin perder en este certamen, mientras que el Rebaño Sagrado antepenúltmo con apenas cuatro puntos obtenidos de 18 posibles para ellos.

Además del mal paso actual del equipo de Gabriel Milito, han pasado ya tres partidos, desde el 21 de mayo del 2023, que los rojiblancos no sacan una victoria como visitantes frente a los azulcremas en el certamen local.

Lesionados y suspendidos de Club América para la Jornada 8 del Apertura 2025

El parón de la Fecha FIFA sirvió para que el conjunto de Coapa diera minutos a algunos futbolistas que no han visto actividad en en Apertura 2025 y a otros como Henry Martin, que volvió a las canchas después de su lesión. Además, el plantel no presenta bajas por indisciplinas.

El ariete americanistas jugó los 90 minutos del partido amistoso contra el DC United en donde cayeron tres por uno en la gira llamada Tour Águila, por lo que podríamos verlo por lo menos algunos minutos frente al Rebaño Sagrado.

