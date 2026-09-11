Lesionados y suspendidos del partido Cruz Azul vs América

Cruz Azul y América se verán las caras este fin de semana en una edición más del Clásico Joven. La rivalidad entre estas dos escuadras parece crecer partido a partido. Para este encuentro, las Águilas llegan como líderes del certamen, mientras que el equipo cementero puede presumir de ser el vigente campeón de la Liga MX.

En sus últimos diez duelos de liga, ambos equipos suman tres victorias y cuatro empates. Este duelo apunta para ser uno de los más atractivos e interesantes de la jornada 8 del Apertura 2026.

A continuación te contamos las bajas que tendrían Cruz Azul y América para el clásico.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

La Máquina Celeste tendrá algunas bajas para el choque contra las Águilas del América, aunque también recuperará a Gonzalo Piovi. El argentino trabajó al parejo de sus compañeros en la semana y podría tener minutos.

Amaury Morales: el joven futbolista de la Máquina Celeste sufrió una rotura de ligamento cruzado durante la pretemporada y se perderá lo que resta del torneo.

Mateo Levy: el joven delantero de Cruz Azul se sometió a una operación a inicios de septiembre tras sufrir una lesión meniscal en la rodilla derecha.

Carlos Rotondi: el extremo argentino es duda para el duelo ante los azulcremas. Según su propio técnico, su evolución es favorable.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

La buena noticia para el cuadro de La Noria es que no tiene futbolistas sancionados para el duelo ante el América de este fin de semana.

Joel Huiqui podrá contar prácticamente con su plantilla completa para el duelo vs América | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Guillermo Almada no podrá contar con algunos futbolistas para el clásico ante Cruz Azul. La buena noticia es que podrá contar con Luis Malagón, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en marzo pasado.

Otro de los jugadores que podría reaparecer en el clásico es Alejandro Zendejas. El delantero mexicoamericano no ha tenido participación con el América tras someterse a una limpieza articular en la rodilla derecha después de su participación en el Mundial 2026.

Austin FC v Club America - Leagues Cup Phase One | Daniel Jefferson/GettyImages

Raúl Zúñiga: la 'Pantera' tuvo que ser operado por una lesión en el cartílago en el cóndilo medial de la rodilla a finales de agosto. Se espera que regrese a la acción en el cierre de la temporada.

Carlos Álvarez: el debut del delantero español tendrá que esperar algunas semanas más. El exjugador del Levante padece de pubalgia y actualmente realiza trabajo diferenciado con las Águilas.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Las Águilas no tienen futbolistas suspendidos para el duelo ante Cruz Azul en la jornada 8 del Apertura 2026.

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