Lesionados y suspendidos del partido Cruz Azul vs Toluca
Este fin de semana se enfrentan dos de los mejores clubes de la Liga MX y en el Torneo Apertura 2026 marchan muy bien estando en zona de Liguilla.
Se medirán en la Jornada 10 y buscarán seguir sumando unidades, el local Club de Fútbol Cruz Azul es cuarto sitio de la clasificación con 15 unidades y el Deportivo Toluca FC es líder con 19 puntos.
El duelo será este sábado 26 de septiembre a las 18:50 horas (Estados Unidos) y 16:50 horas (México).
Los dos equipos vienen de caer en la Fecha 9, la Máquina Celeste perdió en su visita a la Pandilla 1-0. Mientras que, los Diablos Rojos fueron derrotados en casa 2-3 frente a los Guerreros.
A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos de ambos clubes.
Lesionados de Cruz Azul
Los jugadores que se encuentran descartados para el duelo frente al cuadro escarlata son:
El delantero juvenil mexicano Mateo Levy que ha sido operado a principios de septiembre tras una lesión meniscal en la rodilla derecha. El extremo juvenil mexicano Amaury Morales por una rotura de ligamentos cruzados.
Además, Carlos Rotondi es duda y podría jugar o no, dependiendo de sus condiciones físicas.
Suspendidos del Cruz Azul
El equipo de Joel Huiqui no presentó a ningún futbolista sancionado en la fecha pasada ante Rayados.
Sin embargo, tendrá otras ausencias por la Fecha FIFA y perderá a varios elementos que fueron requeridos por sus respectivas selecciones como: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Erik Lira.
Lesionados de Toluca
El cuadro mexiquense tiene varios jugadores descartados por lesión: Marcel Ruiz se recupera de una rotura de ligamento cruzado. Erick Gutiérrez tiene una molestia muscular.
Suspendidos de Toluca
En la Jornada 9 ante Santos Laguna, Everardo López fue expulsado del partido al minuto 45+7 del primer tiempo.
No obstante, de cualquier manera, no iba a poder jugar debido a que fue convocado por la selección mexicana.
Entonces, Everardo López y Jesús Gallardo fueron convocados por Rafael Márquez al combinado azteca. Mientras que, Santiago Simón fue llamado por Argentina y Federico Viñas por Uruguay.
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Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.