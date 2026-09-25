Lesionados y suspendidos del partido Cruz Azul vs Toluca

Este fin de semana se enfrentan dos de los mejores clubes de la Liga MX y en el Torneo Apertura 2026 marchan muy bien estando en zona de Liguilla.

Se medirán en la Jornada 10 y buscarán seguir sumando unidades, el local Club de Fútbol Cruz Azul es cuarto sitio de la clasificación con 15 unidades y el Deportivo Toluca FC es líder con 19 puntos.

El duelo será este sábado 26 de septiembre a las 18:50 horas (Estados Unidos) y 16:50 horas (México).

Los dos equipos vienen de caer en la Fecha 9, la Máquina Celeste perdió en su visita a la Pandilla 1-0. Mientras que, los Diablos Rojos fueron derrotados en casa 2-3 frente a los Guerreros.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos de ambos clubes.

Lesionados de Cruz Azul

Carlos Rotondi podría reaparecer ante Toluca, pero sigue como duda | Jam Media/GettyImages

Los jugadores que se encuentran descartados para el duelo frente al cuadro escarlata son:

El delantero juvenil mexicano Mateo Levy que ha sido operado a principios de septiembre tras una lesión meniscal en la rodilla derecha. El extremo juvenil mexicano Amaury Morales por una rotura de ligamentos cruzados.

Además, Carlos Rotondi es duda y podría jugar o no, dependiendo de sus condiciones físicas.

Suspendidos del Cruz Azul

Nuestros convocados mexicanos para esta fecha FIFA. 💙🇲🇽



🚂 Jeremy Márquez

🚂 Erik Lira



¡Felicidades! pic.twitter.com/To3hcPE4KI — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 18, 2026

El equipo de Joel Huiqui no presentó a ningún futbolista sancionado en la fecha pasada ante Rayados.

Nuestro arquero fue convocado por la Selección Cafetera 🇨🇴



¡Felicidades, Kevin Mier! 💙 pic.twitter.com/uZuyt3lsir — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 18, 2026

Sin embargo, tendrá otras ausencias por la Fecha FIFA y perderá a varios elementos que fueron requeridos por sus respectivas selecciones como: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Erik Lira.

Lesionados de Toluca

¡TOLUCA PIERDE A DOS FUTBOLISTAS MÁS! 👹⚽🚑



Antonio Mohamed confirmó las lesión de Erick Gutiérrez y Santiago Simón tras su partido ante Querétaro. El Turco se queda sin dos variantes en el mediocampo a días de jugarse la vida en los cuartos de final de Leagues Cup vs Austin FC… pic.twitter.com/6ds1qqC781 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 22, 2026

El cuadro mexiquense tiene varios jugadores descartados por lesión: Marcel Ruiz se recupera de una rotura de ligamento cruzado. Erick Gutiérrez tiene una molestia muscular.

Suspendidos de Toluca

Everardo López se va expulsado al minuto 45+1 🛑.



Los Diablos Rojos van a jugar el segundo tiempo con 10 hombres. Está caliente el encuentro 🔥. #DiablosTwitteros pic.twitter.com/R9uThXZwLa — Cristóbal Coyote (@ICriscoyme) September 21, 2026

En la Jornada 9 ante Santos Laguna, Everardo López fue expulsado del partido al minuto 45+7 del primer tiempo.

No obstante, de cualquier manera, no iba a poder jugar debido a que fue convocado por la selección mexicana.

Entonces, Everardo López y Jesús Gallardo fueron convocados por Rafael Márquez al combinado azteca. Mientras que, Santiago Simón fue llamado por Argentina y Federico Viñas por Uruguay.

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