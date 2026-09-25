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Sports Illustrated

Lesionados y suspendidos del partido Cruz Azul vs Toluca

Ambos clubes contarán con ausencias importantes en sus onces titulares
Benjamín Guerra|
Los lesionados y suspendidos de Cruz Azul y Toluca
Los lesionados y suspendidos de Cruz Azul y Toluca | Jam Media/GettyImages

Este fin de semana se enfrentan dos de los mejores clubes de la Liga MX y en el Torneo Apertura 2026 marchan muy bien estando en zona de Liguilla.

Se medirán en la Jornada 10 y buscarán seguir sumando unidades, el local Club de Fútbol Cruz Azul es cuarto sitio de la clasificación con 15 unidades y el Deportivo Toluca FC es líder con 19 puntos.

El duelo será este sábado 26 de septiembre a las 18:50 horas (Estados Unidos) y 16:50 horas (México).

Los dos equipos vienen de caer en la Fecha 9, la Máquina Celeste perdió en su visita a la Pandilla 1-0. Mientras que, los Diablos Rojos fueron derrotados en casa 2-3 frente a los Guerreros.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos de ambos clubes.

Lesionados de Cruz Azul

Carlos Rotondi
Carlos Rotondi podría reaparecer ante Toluca, pero sigue como duda | Jam Media/GettyImages

Los jugadores que se encuentran descartados para el duelo frente al cuadro escarlata son:

El delantero juvenil mexicano Mateo Levy que ha sido operado a principios de septiembre tras una lesión meniscal en la rodilla derecha. El extremo juvenil mexicano Amaury Morales por una rotura de ligamentos cruzados.

Además, Carlos Rotondi es duda y podría jugar o no, dependiendo de sus condiciones físicas.

Suspendidos del Cruz Azul

El equipo de Joel Huiqui no presentó a ningún futbolista sancionado en la fecha pasada ante Rayados.

Sin embargo, tendrá otras ausencias por la Fecha FIFA y perderá a varios elementos que fueron requeridos por sus respectivas selecciones como: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Erik Lira.

Lesionados de Toluca

El cuadro mexiquense tiene varios jugadores descartados por lesión: Marcel Ruiz se recupera de una rotura de ligamento cruzado. Erick Gutiérrez tiene una molestia muscular.

Suspendidos de Toluca

En la Jornada 9 ante Santos Laguna, Everardo López fue expulsado del partido al minuto 45+7 del primer tiempo.

No obstante, de cualquier manera, no iba a poder jugar debido a que fue convocado por la selección mexicana.

Entonces, Everardo López y Jesús Gallardo fueron convocados por Rafael Márquez al combinado azteca. Mientras que, Santiago Simón fue llamado por Argentina y Federico Viñas por Uruguay.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.

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