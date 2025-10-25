Lesionados y suspendidos del Real Madrid y el FC Barcelona para el Clásico

El Clásico de la primera rueda de LaLiga está a la vuelta de la esquina y los dos entrenadores sufren bajas sensibles en sus equipos, aunque intentarán mitigarlas arriesgando algún que otro futbolista para este encuentro.

Antonio Rudiger of Real Madrid seen in action during the... | SOPA Images/GettyImages

Lesionados

Antonio Rüdiger : es baja de larga duración. El central alemán (lesión en el recto anterior) no volverá hasta finales de noviembre o diciembre.

: es baja de larga duración. El central alemán (lesión en el recto anterior) no volverá hasta finales de noviembre o diciembre. Ferland Mendy: el lateral francés, quien acumula casi cinco meses de baja, ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo cual es una gran noticia, pero su regreso a la competición aún no tiene fecha.

el lateral francés, quien acumula casi cinco meses de baja, ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo cual es una gran noticia, pero su regreso a la competición aún no tiene fecha. Dani Ceballos : el centrocampista sufre molestias en los isquios que lo dejan fuera del partido de LaLiga contra el Getafe y su presencia en el Clásico está en duda.

: el centrocampista sufre molestias en los isquios que lo dejan fuera del partido de LaLiga contra el Getafe y su presencia en el Clásico está en duda. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold : ambos laterales (lesionados en el sóleo y el bíceps femoral, respectivamente) apuran sus recuperaciones. El cuerpo técnico los espera hasta último momento.

: ambos laterales (lesionados en el sóleo y el bíceps femoral, respectivamente) apuran sus recuperaciones. El cuerpo técnico los espera hasta último momento. Dean Huijsen : el central español, quien se perdió la convocatoria de su selección por una lesión muscular en el sóleo, probará a lo largo de la semana para definir si puede estar o no.

: el central español, quien se perdió la convocatoria de su selección por una lesión muscular en el sóleo, probará a lo largo de la semana para definir si puede estar o no. David Alaba: el defensa austriaco se retiró al descanso en el partido frente al Getafe y llegará con lo justo al partido con el Barcelona.

Suspendidos

El Real Madrid no tiene suspendidos para este encuentro.

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Lesionados

Robert Lewandowski y Dani Olmo: el polaco sufre una rotura del bíceps femoral y el español una lesión en el gemelo; se espera su regreso para la primera quincena de noviembre.

Raphinha: el extremo brasileño tiene una lesión en el muslo y seguramente se pierda el encuentro.

Joan García: El portero sigue recuperándose y, aunque progresa, su vuelta aún tardará; El Clásico parece llegar demasiado pronto, por lo que está descartado ante Olympiakos.

Gavi y Marc-André ter Stegen: Continúan con sus procesos de recuperación de larga duración. A Gavi se le espera en el tramo final de temporada (marzo/abril), mientras que el regreso del portero alemán no se contempla hasta 2026.

Suspendidos

El Barcelona no tiene futbolistas con sanción disciplinaria para este choque.