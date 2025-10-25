Sports Illustrated Fútbol

Lesionados y suspendidos del Real Madrid y el FC Barcelona para el Clásico

El gran partido del fútbol español perderá a varias figuras y tiene a otras tantas en duda.
Bruno Pernigotti|
El Clásico de la primera rueda de LaLiga está a la vuelta de la esquina y los dos entrenadores sufren bajas sensibles en sus equipos, aunque intentarán mitigarlas arriesgando algún que otro futbolista para este encuentro.

Real Madrid

Antonio Rudiger
Lesionados

  • Antonio Rüdiger: es baja de larga duración. El central alemán (lesión en el recto anterior) no volverá hasta finales de noviembre o diciembre.
  • Ferland Mendy: el lateral francés, quien acumula casi cinco meses de baja, ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo cual es una gran noticia, pero su regreso a la competición aún no tiene fecha.
  • Dani Ceballos: el centrocampista sufre molestias en los isquios que lo dejan fuera del partido de LaLiga contra el Getafe y su presencia en el Clásico está en duda.
  • Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold: ambos laterales (lesionados en el sóleo y el bíceps femoral, respectivamente) apuran sus recuperaciones. El cuerpo técnico los espera hasta último momento.
  • Dean Huijsen: el central español, quien se perdió la convocatoria de su selección por una lesión muscular en el sóleo, probará a lo largo de la semana para definir si puede estar o no.
  • David Alaba: el defensa austriaco se retiró al descanso en el partido frente al Getafe y llegará con lo justo al partido con el Barcelona.

Suspendidos

El Real Madrid no tiene suspendidos para este encuentro.

FC Barcelona

Raphinha, Fermin Lopez
Lesionados

Robert Lewandowski y Dani Olmo: el polaco sufre una rotura del bíceps femoral y el español una lesión en el gemelo; se espera su regreso para la primera quincena de noviembre.

Raphinha: el extremo brasileño tiene una lesión en el muslo y seguramente se pierda el encuentro.

Joan García: El portero sigue recuperándose y, aunque progresa, su vuelta aún tardará; El Clásico parece llegar demasiado pronto, por lo que está descartado ante Olympiakos.

Gavi y Marc-André ter Stegen: Continúan con sus procesos de recuperación de larga duración. A Gavi se le espera en el tramo final de temporada (marzo/abril), mientras que el regreso del portero alemán no se contempla hasta 2026.

Suspendidos

El Barcelona no tiene futbolistas con sanción disciplinaria para este choque.

