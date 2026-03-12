Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentar a Juárez

Rayados de Monterrey necesita regresar al camino del triunfo porque se le está escapando la Liguilla al ser noveno de la clasificación, pero se debe aceptar que con el cambio en la dirección técnica, el equipo ha tenido mejoras, aunque todavía falta que lleguen los resultados positivos que al final son los que más importan.

Luego de caer en el último minuto en el Clásico Regio, La Pandilla disputó los octavos de final de ida de la Copa Campeones de la CONCACAF, quedando cerca de sacar un triunfo, mas al final sucumbió 2-3 contra Cruz Azul. El siguiente reto para el técnico argentino Nico Sánchez es su visita a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para la Jornada 11 del Clausura 2026.



Esta vez el cuadro regio llega con algunas bajas para enfrentar a los fronterizos, comenzando por aquellos que ya estaban fuera de circulación desde la fecha pasada como el lateral Érick Aguirre y el centrocampista español Óliver Torres. Otro de los ausentes será el mediocampista español Sergio Canales, que durante el Clásico Regio mostró molestias en la parte posterior del muslo derecho, sin que entrenara al parejo a lo largo de la semana.

No obstante, no todo es malo para los de la Sultana del Norte, ya que recuperaron dos piezas que podrían ser de utilidad para el cuerpo técnico: el francés Anthony Martial y Fidel Ambríz. El delantero galo dejó atrás su luxación en el hombro y el pivote superó su lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Jugador Lesión Estado Posible regreso Érick Aguirre Lesión miotendinosa de cuádriceps derecho En rehabilitación Sujeto a evolución Óliver Torres Lesión miofascial de isquiotibial derecho En rehabilitación Sujeto a evolución Sergio Canales Molestia muscular en la parte posterior del muslo derecho Entrenando por separado La próxima semana

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Rayados no tiene a ningún futbolista en la congeladora, ya que en el Clásico Regio sólo el argentino Luca Orellano y Stefan Medina vieron el cartón preventivo. De hecho se debe resaltar el ‘Fair Play’ del equipo, ya que en el acumulado nadie ha llegado a tres tarjetas, sólo hay dos que tienen dos amarillas: Jesús ‘Tecatito’ Corona y el argentino Lucas Ocampos.

