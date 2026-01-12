Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentar a Necaxa

Rayados de Monterrey tuvo un mal arranque en el Clausura 2026, ya que dejó ir puntos valiosos en casa al caer 0-1 contra Toluca, el vigente campeón de la Liga MX y su último verdugo en el A2025. Aunque los Diablos Rojos salieron con un cuadro alterno al guardar a varias de sus estrellas como Alexis Vega y el portugués Paulinho Dias, el local no pudo sacar la victoria, aun cuando tuvo la oportunidad de empatar desde el manchón penal, pero el español Sergio Canales no pudo superar al guardameta Hugo González, quien hizo rabiar una vez más a la afición regia, que todo el tiempo lo estuvo abucheando.

¡GRAN INCIO DEL BICAMPEÓN! 👹🔥



Toluca vence una vez más al Monterrey y sigue con paso perfecto. ¿Opiniones? 👇



#TolucaFC #LigaMX pic.twitter.com/yYSvseS6pm — SoyReferee (@SoyReferee) January 11, 2026

Tras el pitido final, se pudo escuchar una increíble silbatina en el Estadio BBVA Bancomer, demostrando el descontento de los aficionados albiazules por el desempeño mostrado por parte de La Pandilla. Desde ya, el trabajo del español Domènec Torrent está empezando a ser sumamente criticado porque no le ha sacado provecho a una plantilla que puede dar mucho más.



Ahora se acerca la primera jornada doble del semestre y el equipo regio debe viajar hacia Aguascalientes para medirse con el Necaxa en el Estadio Victoria, este martes 13 de enero. Los Rayos se hicieron con los tres puntos de la primera fecha al superar 1-3 a Santos Laguna, con su fichaje estelar, el argentino Julián Carranza, poniendo el último tanto desde el manchón penal.



Para el choque ante los choriceros, el cuerpo técnico no pudo contar con Jesús ‘Tecatito’ Corona. Sobre su ausencia, Torrent explicó que el extremo quedó tocado desde las semifinales del torneo pasado, así que se está poniendo en ritmo, diciendo que tienen 15 días para recuperarlo, por lo que estaría descartado para el siguiente duelo.

Dice Torrent que “Tecatito” sigue lesionado, desde el partido pasado contra Toluca (hace más de un mes), pero que está agarrando ritmo, mismo caso de Lucas Ocampos. Además que después de esta semana tendrá 15 días para recuperar jugadores y va a cambiar ante Necaxa pic.twitter.com/AP7obF9n6V — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 11, 2026

En el mismo caso está el delantero argentino Lucas Ocampos, aun cuando ya se unió a los entrenamientos para trabajar al parejo del grupo, luego de superar una parálisis facial del lado izquierdo. Como no entrenaba con el resto desde el pasado mes de noviembre, de igual forma el atacante tiene que ponerse en ritmo.



Aunado a ello, este fin de semana se hizo oficial el fichaje del argentino Luca Orellano, quien firmó por los próximos cuatro años, procedente del FC Cincinnati de la MLS, sin embargo, como apenas se empezará a adaptar al resto de sus compañeros, posiblemente tampoco se le vea debutar.



Por último, se debe recordar que Luis Sánchez y Michell Rodríguez están en rehabilitación para superar sus respectivas dolencias.

"Yo quería jugar acá y hoy, que me veo con la ropa puesta, estoy muy contento de que lo logré. Espero demostrarlo en la cancha”.🎙️ Luca Orellano #EnLaVidaYEnLaCancha.💙🤍



¡A DEJAR TODO EN LA CANCHA, LUCA!🔥 pic.twitter.com/qX9oTmrlXx — Rayados (@Rayados) January 11, 2026

Con respecto al tema de castigados, Monterrey no tiene a nadie en la congeladora, incluso en la primera fecha ningún futbolista vio el cartón amarillo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Lucas Ocampos: el atacante está poniéndose en ritmo tras haber superado una parálisis facial y una fractura de muñeca.

Michell Rodríguez: en rehabilitación debido a un malestar en el muslo derecho.

Gustavo Sánchez: en rehabilitación para superar su respectiva molestia.

‘Tecatito’ Corona: en trabajo para ponerse en forma debido a molestias musculares causadas desde las semifinales del Apertura 2025.

¿Qué jugadores tiene sancionados Monterrey?

Para este partido Domènec Torrent no tiene a ningún jugador suspendido.

