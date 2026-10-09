Lesionados y suspendidos para el partido América vs Monterrey

Este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte, América recibe a Monterrey para la Jornada 11 del Apertura 2026. Las Águilas están ubicadas en el segundo peldaño de la clasificación con 20 puntos, mientras La Pandilla es décima con 13 unidades, por lo que le urge volver al camino del triunfo o se estará complicando para obtener su boleto a la Liguilla.



Los dos equipos aportaron seleccionados nacionales para la Fecha FIFA y afortunadamente ninguno de ellos salió lesionado, así que podrían ver acción este mismo sábado. Israel Reyes, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante fueron los elementos azulcremas que reportaron con la selección mexicana, además Brian Rodríguez fue requerido por Uruguay y Óscar Perea por Colombia. En el caso de los regios, solamente Orbelín Pineda y Víctor Guzmán estuvieron con México.



Al mismo tiempo, hay buenas noticias para los dos conjuntos. Con respecto a los de Coapa, recuperaron futbolistas que estaban lesionados. El brasileño Raphael Veiga dejó atrás sus malestares físicos, lo mismo que Alan Cervantes, aparte el arquero Luis Malagón volvió a las canchas en los amistosos del parón tras casi siete meses fuera. A la vez, los dos refuerzos del semestre, el uruguayo Santiago Bueno y el argentino Santiago Ramos vieron actividad en los choques de preparación y podría darse su debut en el fútbol mexicano.



Pasando a Rayados, la buena noticia es que el argentino Lucas Ocampos podrá ser tomado en cuenta por el técnico argentino Matías Almeyda, luego de superar una contractura muscular que lo dejó fuera del último juego.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Por primera vez el equipo no presenta lesionados, salvo los conocidos casos del colombiano Raúl Zúñiga y el chileno Víctor Dávila, aunque eso es lo de menos porque ambos elementos ya ni siquiera salen registrados en la página oficial de la Liga MX, dando a entender que se les ha dado las gracias en este semestre.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Stefan Medina | Julio Aguilar/GettyImages

La única duda para los albiazules es el defensa colombiano Stefan Medina, ya que durante la semana trabajó de forma diferenciada por haber recibido un golpe en el amistoso de su equipo contra Toluca. El también lateral se ha sometido a estudios para conocer la gravedad de su lesión y saber cuánto tiempo estaría fuera.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Los emplumados siguen en el club de los chicos buenos. Apenas el colombiano Cristian Borja, Raphael Veiga, Érick Sánchez, Henry Martín y Kevin Álvarez tienen dos tarjetas amarillas.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

La Pandilla tampoco tiene castigados. En el acumulado de cartones preventivos están Carlos Salcedo, Ricardo Chávez, Alonso Aceves y el español Óliver Torres, quienes apenas llevan dos.

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