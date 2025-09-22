Levante vs Real Madrid: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 6 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid afronta la jornada 6 de LaLiga 2025/26 visitando el Ciutat de València para medirse al Levante tras haber superado con autoridad al Espanyol. Los blancos llegan con paso firme, manteniendo un arranque impecable en la competición y confirmando también su buen inicio europeo. Xabi Alonso insiste en que la clave es no caer en la relajación y sostener la intensidad competitiva en cada encuentro, independientemente del rival.

El conjunto madridista combina solidez defensiva con pegada ofensiva. Los internacionales rinden a gran nivel y la plantilla ofrece variantes de sobra para abrir partidos cerrados. Ahora, el desafío es trasladar esa superioridad al Ciutat de València y seguir en lo más alto de la tabla, en un calendario que comienza a exigir rotaciones.

Por su parte, el Levante afronta el duelo con la motivación de medirse al líder. El equipo granota sabe que será un partido de máxima exigencia, pero confía en hacerse fuerte en casa y plantear un partido incómodo. Orden, intensidad y rápidas transiciones serán sus principales armas para intentar sorprender a un Real Madrid que, hasta el momento, apenas ha mostrado fisuras. Un resultado positivo sería un impulso enorme para sus aspiraciones de mantenerse lejos de la zona baja de la clasificación.

El encuentro se presenta como una prueba interesante: el Madrid buscará prolongar su racha perfecta, mientras que el Levante tratará de desafiar los pronósticos y sacar partido del factor local.

Probabilidades del partido Levante vs Real Madrid

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Levante: 7.50 (14.5%)

Empate: 5.75 (19.1%)

Real Madrid: 1.33 (66.4%)

Las cuotas reflejan el claro favoritismo de los blancos, aunque el margen no es tan amplio como en otras jornadas recientes. El calendario cargado y el desgaste de la Champions pueden ser factores a tener en cuenta.

Otras cuotas destacadas del Levante vs Real Madrid

Girona FC v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Doble oportunidad:

Levante o Empate: 3.25 – Para quienes confían en una sorpresa local.

Empate o Real Madrid: 1.10 – La opción más conservadora, con escaso margen de ganancia.

Levante o Real Madrid: 1.14 – Cubre la mayoría de escenarios posibles.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.44 – Alta probabilidad, dada la capacidad ofensiva del Madrid.

Menos de 2 goles: 5.50 – Solo para quienes prevén un partido muy cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.70 – Posible si el Levante logra aprovechar alguna transición o balón parado.

No: 2.05 – Ligera inclinación a que el Madrid mantenga la portería en cero.

Pronóstico SI

El Real Madrid parte como amplio favorito para sumar un nuevo triunfo y mantener su racha perfecta en LaLiga. La calidad individual y colectiva de los de Xabi Alonso parece demasiado para un Levante que necesitará máxima concentración y eficacia en las pocas opciones de gol que disponga.

El guion más probable apunta a un dominio claro del conjunto blanco, aunque el Ciutat de València siempre ha sido un escenario incómodo para los grandes. El Levante buscará resistir el empuje inicial y confiar en algún golpe aislado para dar la sorpresa. Si el Madrid mantiene su ritmo ofensivo y no pierde la tensión competitiva, debería imponerse sin grandes sobresaltos para continuar firme en lo más alto de la tabla.