Lewandowski recibe el alta médica y vuelve a la convocatoria del Barcelona

El Barcelona recupera a uno de sus futbolistas estrella para el duelo ante el Athletic Club por la jornada 27 de LaLiga. Robert Lewandowski recibió el alta médica y fue incluido en la lista de convocados por Hansi Flick para el partido que se disputará en San Mamés.

El delantero polaco se había perdido el compromiso del pasado martes frente al Atlético de Madrid por la Copa del Rey tras sufrir una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo durante el encuentro liguero contra el Villarreal. Luego de completar la semana de entrenamientos con normalidad y sin complicaciones, el cuerpo médico le dio luz verde para volver a estar disponible.

Durante los últimos días, Lewandowski trabajó junto al resto del grupo utilizando una máscara protectora para resguardar la zona afectada. Esa imagen en los entrenamientos ya había anticipado que su regreso a la convocatoria era una posibilidad de cara al choque en Bilbao.

La presencia del goleador representa una buena noticia para el equipo de Flick, que llega con desgaste tras el intenso duelo copero frente al Atlético. El Barcelona visita San Mamés como líder de LaLiga y necesita sumar para sostener la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

El entrenador alemán también contará nuevamente con Eric García, que vuelve tras cumplir una sanción. En cambio, el equipo continúa con varias bajas por lesión. Alejandro Balde y Jules Koundé estarán fuera durante varias semanas y se suman a las ausencias de Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Gavi.

Ante este panorama, Flick volvió a recurrir a futbolistas del filial para completar la convocatoria. Entre ellos aparecen los defensores Xavi Espart y Álvaro Cortés, quienes vienen entrenándose con el primer equipo en medio de las dificultades que atraviesa la defensa azulgrana.

El Barça llega al compromiso tras un desgaste importante por la serie de copa y con otro desafío inmediato en el calendario europeo. Después del partido en Bilbao, el equipo viajará directamente a Inglaterra para disputar su encuentro ante el Newcastle por la Champions League.