Liga MX esta semana: cómo ver los partidos de la jornada 4 en el Clausura 2026 y pronósticos

Tras el parón por los compromisos de la selección mexicana, la Liga MX vuelve a la actividad con la jornada 4 del torneo Clausura 2026. El fin de semana promete emociones fuertes con duelos atractivos como FC Juárez vs Cruz Azul, América vs Necaxa, León vs Tigres y Monterrey vs Toluca, partidos que podrían empezar a marcar el rumbo del campeonato.

Chivas de Guadalajara llega a esta fecha como líder de la tabla general con un arranque perfecto y nueve puntos en tres partidos. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará mantener su ritmo ganador este fin de semana cuando visite al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

Puebla vs. Toluca

Puebla v Toluca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Fecha : Viernes, 30 de enero

: Viernes, 30 de enero Horario: 20:00 p.m. ET / 19:00 pm MX

La cuarta jornada del Clausura 2026 se pondrá en marcha en el Estadio Cuauhtémoc. El Puebla, colero del torneo anterior, ha tenido un arranque irregular en este certamen, con dos derrotas y una victoria, y todo indica que el equipo dirigido por el español Albert Espigares volverá a pelear en la parte baja de la tabla. En contraste, La Franja se enfrentará al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano y dueño de una de las plantillas más sólidas de toda la Liga MX.

En el papel, los Diablos Rojos parten como amplios favoritos para quedarse con los tres puntos, mientras que los locales saltarán a la cancha con el papel de víctimas.

Predicción: Puebla 0-2 Toluca

Pumas vs. Santos Laguna

Santos Laguna v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fecha : Viernes, 30 de enero

: Viernes, 30 de enero Horario: 22:00 p.m. ET / 21:00 p.m. MX

Santos Laguna mostró una ligera mejoría en el Apertura 2025 en comparación con torneos anteriores. Los Guerreros finalizaron en la posición 11 de la tabla general, aunque se quedaron fuera del play-in. Sin embargo, en el arranque del presente torneo, los albiverdes se ubican en el penúltimo lugar de la clasificación. El equipo dirigido por Francisco Rodríguez buscará rescatar al menos un punto en el Estadio Olímpico Universitario.

Del otro lado estarán unos Pumas que se mantienen invictos tras tres jornadas. El conjunto comandado por Efraín Juárez registra dos empates y una victoria en este inicio de torneo. En cuanto a la forma reciente, ambos equipos presentan números similares: en sus últimos cinco partidos, cada uno suma dos triunfos y un empate.

Predicción: Pumas 2-1 Santos

FC Juárez vs. Cruz Azul

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Fecha : Viernes, 30 de enero

: Viernes, 30 de enero Horario: 22:06 p.m. ET / 21:06 p.m. MX

Este se perfila como uno de los partidos más atractivos de toda la jornada. Los Bravos recibirán a la Máquina en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto dirigido por Pedro Caixinha llega con el impulso de haber firmado la mejor temporada de su historia en Primera División, tras clasificar por primera vez a la liguilla. En el presente torneo, los fronterizos se ubican en el noveno lugar de la tabla, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Del otro lado, la Máquina Celeste afronta este compromiso envuelta en varias dudas. El estilo de juego de Nicolás Larcamón sigue sin convencer a un sector de la afición, a lo que se suma la falta de refuerzos en posiciones clave, especialmente en la delantera. Aun así, el equipo de La Noria marcha en el cuarto puesto de la clasificación, con dos triunfos y una derrota.

Predicción: Juárez 1-2 Cruz Azul

América vs. Necaxa

America v Necaxa - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Fecha : Sábado, 31 de enero

: Sábado, 31 de enero Horario: 17:00 p.m. ET / 16:00 pm MX

Este es uno de los duelos que mayor expectación genera entre los aficionados de la Liga MX. El Club América ha tenido un arranque para el olvido en el Clausura 2026 y se ubica en el décimo quinto lugar de la tabla, apenas por encima de Puebla, Santos y Querétaro, una situación impensable para un club de la jerarquía de las Águilas.

El equipo dirigido por André Jardine tiene una oportunidad inmejorable para reencontrarse con la victoria y sumar los tres puntos este fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, enfrente tendrá a unos Rayos que en los últimos años se le han indigestado más de lo esperado a los azulcremas. De hecho, en sus cinco enfrentamientos más recientes, el América registra apenas una victoria, tres empates y una derrota ante este rival.

Predicción: América 2-0 Necaxa

Atlético de San Luis vs. Chivas

Chivas v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fecha : Sábado, 31 de enero

: Sábado, 31 de enero Horario: 18:00 p.m. ET / 17:00 pm MX

Chivas de Guadalajara ha firmado un arranque inmejorable en el torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Gabriel Milito presume paso perfecto tras sumar tres victorias consecutivas en las primeras tres jornadas del certamen. Sin duda, los rojiblancos son el equipo en mejor forma en este inicio de temporada.

Sin embargo, enfrente tendrán al Atlético de San Luis, un rival de bajo perfil, pero que cuenta con futbolistas peligrosos como João Pedro, uno de los actuales campeones de goleo del futbol mexicano. El equipo comandado por el español Guillermo Abascal se ubica en la octava posición de la tabla tras tres fechas. Además, los antecedentes recientes invitan a la cautela: en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el balance ha sido muy parejo, con una victoria por bando y tres empates.

Predicción: San Luis 1-2 Chivas

Atlas vs. Mazatlán FC

Mazatlan FC v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Fecha : Sábado, 31 de enero

: Sábado, 31 de enero Horario: 18:00 p.m. ET / 17:00 pm MX

Este es, a priori, uno de los duelos que menos expectativa despierta entre los aficionados. Mazatlán FC ocupa el último lugar de la tabla general tras encadenar tres derrotas consecutivas, con un balance alarmante de nueve goles recibidos y apenas tres anotados. El conjunto sinaloense carece de una plantilla competitiva y, además, afronta el torneo sin demasiado en juego, luego de que se anunciara que su plaza en Primera División será ocupada por el Atlante a partir del Apertura 2026.

Del otro lado está el Atlas, donde Diego Cocca intenta devolverle a los Zorros parte de la garra y la identidad que los llevó al histórico bicampeonato bajo su mando. El equipo rojinegro ha tenido un inicio sólido y se ubica en la quinta posición de la tabla, con dos victorias y una derrota en lo que va del semestre.

Predicción: Atlas 2-1 Mazatlán

León vs. Tigres

FBL-MEX-TIGRES-LEON | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Fecha : Sábado, 31 de enero

: Sábado, 31 de enero Horario: 20:00 p.m. ET / 19:00 pm MX

El duelo entre León y Tigres se perfila como uno de los más intensos de la jornada 4 del Clausura 2026. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz se ubica en la novena posición de la tabla, igualado en puntos con Juárez, mientras que apenas un escalón por debajo aparece el cuadro de la UANL.

La Fiera cuenta con varios futbolistas con sed de revancha, como Rogelio Funes Mori, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, Sebastián Vegas e Iván Rodríguez, quienes buscan demostrar que aún tienen nivel para competir en Primera División. Enfrente estarán unos Tigres que no se reforzaron de manera significativa para este semestre y que han generado dudas en su funcionamiento. En el historial reciente, los regiomontanos mantienen una ligera ventaja: en sus últimos cinco enfrentamientos suman dos victorias, dos empates y una derrota.

Predicción: León 1-2 Tigres

Monterrey vs. Xolos

Club Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2021 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Fecha : Sábado, 31 de enero

: Sábado, 31 de enero Horario: 20:00 p.m. ET / 19:00 pm MX

Monterrey se medirá ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Ambas escuadras se encuentran en puestos de postemporada: Rayados ocupa la tercera posición, mientras que el conjunto fronterizo marcha en el sexto lugar de la tabla.

El equipo albiazul cuenta con un plantel repleto de figuras; sin embargo, aún no termina por convencer en su funcionamiento bajo las órdenes de Domènec Torrent.

En sus cinco duelos más recientes, ambas escuadras suman una victoria cada uno y tres empates.

Predicción: Monterrey 2-1 Tijuana

Querétaro vs. Pachuca

Pachuca v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Fecha : Domingo, 1 de febrero

: Domingo, 1 de febrero Horario: 18:00 p.m. ET / 17:00 pm MX

Para cerrar la jornada, los Gallos Blancos recibirán a los Tuzos en el Estadio Corregidora. El equipo dirigido por Esteban González se ubica en la parte baja de la tabla, con apenas un empate y dos derrotas en el arranque del certamen. Querétaro cuenta con una de las plantillas más limitadas de la Liga MX y todo apunta a que enfrentará otra temporada complicada.

Por su parte, Pachuca atraviesa un proceso de reconstrucción con la llegada de Esteban Solari al banquillo, tras la salida de Jaime Lozano. Los Tuzos se encuentran en la duodécima posición de la tabla luego de tres jornadas y buscan reencontrarse con su mejor versión, después de un torneo anterior para el olvido.

Predicción: Querétaro 1-2 Pachuca

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX