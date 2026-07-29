Liga MX vs MLS All Stars: previa, predicciones y alineaciones

Las figuras de la MLS y las de la Liga MX se volverán a encontrar en un partido que se está volviendo una tradición: el Juego de Estrellas. A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre la edición de 2026: cómo y dónde ver, horarios, fecha, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

En este partido amistoso entre las ligas estadounidense y mexicana podremos ver a figuras como Thomas Müller y Son Heung-min.

¿A qué hora se juega el All Star Game 2026 Liga MX vs MLS?

Ciudad : Charlotte, North Carolina

: Charlotte, North Carolina Estadio : Bank of America Stadium

: Bank of America Stadium Fecha : miércoles 29 de julio

: miércoles 29 de julio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX

Historial de enfrentamientos

MLS: 3 victorias

Liga MX: 1 victoria

¿Cómo ver el Liga MX vs MLS All Stars por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México Apple TV (Season Pass) Estados Unidos Apple TV (Season Pass), Comcast Xfinity, Amazon Prime Video

Últimas noticias del Liga MX All Stars

El equipo dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca, cuenta con algunas bajas importantes. Once futbolistas citados para el Juego de Estrellas 2026 se bajaron de la convocatoria por varios motivos, entre los que se encuentran lesiones, cansancio y la decisión de los clubes de no prestarlos.

El equipo con más bajas para este choque será Chivas de Guadalajara, que no dio luz verde para que Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Bryan González y Armando 'Hormiga' González hicieran el viaje. Santiago Sandoval tampoco se sumó a este duelo amistoso debido a que está con la selección mexicana sub-20.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Otras figuras que no estarán para el duelo son Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres), Gilberto Mora (Xolos) y Brian Rodríguez (América).

Posible alineación de la Liga MX All Stars (4-3-3): Carlos Acevedo; Israel Reyes, Willer Ditta, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Fernando Gorriarán, Erik Lira; Juan Brunetta, José Paradela, Salomón Rondón.

Últimas noticias del MLS All Stars

Por parte de la MLS también habrá bajas importantes para este duelo. Las dos ausencias más importantes por parte de la liga estadounidense son Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos futbolistas del Inter Miami. Las dos figuras argentinas del equipo de Las Garzas recibieron un permiso para recuperarse tras su actuación en el Mundial 2026.

Messi no jugará el partido de MLS All Stars | PAUL ELLIS/GettyImages

Otra ausencia del combinado de la liga estadounidense es Hugo Cuypers, quien recientemente fichó con Rayados de Monterrey.

Posible alineación de la MLS All Stars (4-2-3-1): Maxime Crépeau; Steven Moreira, Jackson Ragen, Tim Ream, Richie Laryea; Andrés Cubas, Evander; Carles Gil, Thomas Müller, Son Heung-Min; Petar Musa.

Pronóstico SI Futbol

El Juego de Estrellas de la MLS ha perdido algo de interés durante los últimos años. Al principio, este choque seguía la fórmula de otras ligas estadounidenses y se confrontaban equipos con los mejores jugadores de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

Después se reinventó el concepto y los mejores jugadores de la Major League Soccer comenzaron a medirse a equipos como el Chelsea, en 2006 y 2010; el Manchester United, en 2010 y 2011; el Bayern Múnich, en 2014; el Real Madrid, en 2017; el Atlético de Madrid, en 2019; y el Arsenal, en 2023.

En las ediciones de 2021, 2022, 2024, 2025, y ahora 2026, se optó por enfrentar a las dos ligas más importantes de la Concacaf.

Los combinados de la MLS tienen una paternidad ante el cuadro de la Liga MX y registran tres victorias y solamente una derrota en cuatro partidos.

MLS All Stars 3-2 Liga MX All Stars