Por la última de Leo. Este domingo, Argentina disputará la final del Mundial contra España, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. Para Lionel Messi, el encuentro es también una oportunidad única porque, a sus 39 años, el capitán albiceleste alcanzará una marca que conservaba solamente una leyenda del fútbol al disputar su tercera final de una Copa del Mundo.

Messi jugará el partido por el título luego de haber estado presente en Brasil 2014, donde Argentina perdió 1-0 con Alemania en el tiempo suplementario, y en Qatar 2022, cuando la Selección conquistó la tercera estrella al vencer por penales a Francia. Con su presencia en la definición de este Mundial igualará al brasileño Cafú, quien también disputó tres finales mundialistas.

Lionel Messi is set to join the history books once again 🇦🇷 pic.twitter.com/msX9zbYsZ1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 19, 2026

El ex lateral brasileño estuvo en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En la primera ingresó desde el banco por la lesión de Jorginho durante el primer tiempo contra Italia. Después fue titular en la caída ante el seleccionado francés y levantó otra Copa del Mundo como capitán en la victoria sobre Alemania en 2002. Su registro incluye dos títulos y una derrota.

En el caso de Messi, las finales llegaron con un intervalo de ocho años entre la primera y la segunda. Ahora buscará conquistar su segundo Mundial y convertirse en el primer capitán argentino en levantar dos Copas del Mundo.

Lionel Messi, Argentina | Tom Jenkins/GettyImages

Otros grandes futbolistas estuvieron vinculados con tres finales mundialistas, aunque no participaron en todas. Pelé integró los planteles campeones de 1958, 1962 y 1970, aunque una lesión le impidió disputar la definición en Chile. Ronaldo formó parte de Brasil en 1994, 1998 y 2002, aunque no sumó minutos en la final disputada ante Italia. Algo similar ocurrió con Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, presentes en tres planteles finalistas de Alemania, aunque sin participación en una de las definiciones.

La final de este domingo contra España también puede ampliar una lista de registros que ya pertenecen al rosarino. Messi lidera la tabla histórica de partidos disputados en Mundiales con 34 presentaciones al finalizar este torneo y también encabeza la clasificación de participaciones directas en goles con 33. Durante esta edición llegó además a 12 asistencias, otra cifra récord.

El recorrido del delantero del Inter Miami en el Mundial comenzó el 16 de junio de 2006 contra Serbia y Montenegro, encuentro en el que convirtió su primer gol en la competencia. Dos décadas después continúa como protagonista y buscará cerrar su trayectoria mundialista con otra consagración.