El Inter Miami CF volvió a tomar la ventaja en el partido 2-1 sobre Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup 2025 con una anotación de Rodrigo De Paul al minuto 71, luego de una gran conexión con su compañero y gran amigo, Lionel Messi.

El capitán y goleador argentino le robó el balón a la zaga del conjunto canadiense muy cerca del área y eso resultó en una anotación del equipo local para volver a tomar la ventaja, gracias a la jugada entre los campeones del mundo con la albiceleste, el '10' tomó el esférico y asistió al ex colchonero.

El 'Motorcito' se metió al área y con un disparo cruzado batió al portero japonés Yohei Takaoka, gol que es el primero con la camiseta de The Herons para el

Messi --> De Paul



That Argentine connection always delivers in the biggest moments. 🇦🇷@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

Inter Miami ganará su cuarto campeonato de su historia

Stadium got LOUD for the Messi x De Paul goal. 🔊@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/fhee1IkoNa — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

El conjunto de Fort Lauderdale quiere conquistar su primer campeonato de la Primera División del fútbol norteamericano desde su debut en el máximo circuito en 2020.

A su vez, levantar el cuarto trofeo de su historia, luego de haber ganado la Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 y el título de la Conferencia Este 2025.

Además, ponerle la cereza al pastel este año hilando tres años de manera consecutiva desde que llegó Lionel Messi al equipo ganando al menos un trofeo al año.