Lionel Messi, De Paul, Busquets y Jordi Alba se convierten en los primeros campeones del mundo en ganar la MLS Cup

El Inter Miami CF se proclamó campeón de la MLS Cup 2025 venciendo en la final 3-1 al Vancouver Whitecaps con goles deOcampo (en propia meta) Rodrigo De Paul y Tadeo Allende sobre el final.

Con este resultado el equipo consiguió el cuarto trofeo de su historia desde su debut en 2020, logrando colocar en sus vitrinas una Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024, Conferencia Este 2025 y ahora, la MLS Cup 2025, todas estas copas desde el arribo de 'Leo' al torneo norteamericano.

INTER MIAMI ARE YOUR MLS CUP CHAMPIONS pic.twitter.com/VlBjCizWNS — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

Los primeros campeones del mundo en ser campeones de la MLS Cup

Kings of MLS. 👑@InterMiamiCF are the 2025 MLS Cup pres. by Audi CHAMPIONS. pic.twitter.com/u6gYhvOY5Q — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

Esta victoria marca el primer título de la liga para el club que debutó en 2020 y para estos cuatro jugadores que arribaron a la franquicia en 2023 y 2025 (Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba), todos campeones del mundo con Argentina (Messi y De Paul) y España (Busquets y Alba) en torneos anteriores (Qatar 2022 para Messi y De Paul así como Sudáfrica 2010 para Busquets y Alba).

Hasta esta fecha, ningún otro jugador campeón del mundo había ganado previamente la MLS Cup. Aunque más de 15 campeones del mundo han jugado en la Major League Soccer (como Hugo Lloris, Thierry Henry, Andrea Pirlo, David Villa, Bastian Schweinsteiger, Oliver Giroud, entre otros), ninguno de ellos logró conquistar este trofeo.

Con esta victoria, Messi, Busquets, Alba y también Rodrigo De Paul (otro campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022) se convierten en el primer cuarteto en ostentar ambos títulos simultáneamente.

Esta hazaña no solo es histórica para la MLS, sino que resalta el impacto de estos veteranos en su última temporada juntos, con Busquets y Alba anunciando su retiro al final de la campaña.