Lionel Messi, en el Top 5 de los más veteranos que han marcado en un Mundial

Este martes, el argentino Lionel Messi dio mucho de qué hablar, ya que agrandó su leyenda al haber marcado un ‘hat-trick’ contra Argelia, en la victoria 3-0 de Argentina, para así llegar a 16 anotaciones en la historia de los Mundiales, empatando la marca impuesta por el alemán Miroslav Klose, teniendo todas las puertas abiertas para colocarse en solitario más adelante en el torneo.



La Pulga, que busca refrendar la corona de La Albiceleste, no sólo convirtió su triplete, sino que demostró, que, a pesar de su edad, todavía tiene magia en los botines. Gracias a esto, logró colocarse en el Top 5 de los futbolistas más veteranos en anotar dentro de una Copa del Mundo.



El conocido MrChip de ESPN dio a conocer los nombres de los más longevos que han dicho presente en el certamen internacional más importante del planeta.

7. Felipe Baloy

Felipe Baloy | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Con 37 años y 120 días, el defensa central de Panamá logró adentrarse en este listado, tratándose justamente de la primera participación de su país en el campeonato.



Y aunque La Marea Roja se fue del Mundial sin sumar ni un solo punto, al menos convirtió dos goles en la Fase de Grupos, uno de ellos a través del capitán canalero y ex de Rayados, en la derrota 6-1 contra Inglaterra.

6. Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco | David Cannon/GettyImages

El Divo de Tepito, tres veces mundialista, tuvo su última aparición con México en Sudáfrica 2010.



Con 37 años y 151 días, el histórico del Club América marcó en la Fase de Grupos frente a Francia, luego de convertir desde el manchón penal en la victoria 0-2.

5. Gunnar Gren

Gunnar Gren viendo como echan a un adversario del encuentro | ullstein bild Dtl./GettyImages

Hora de viajar mucho tiempo atrás en el tiempo. La Copa del Mundo de 1958 se celebró en Suecia y el delantero aprovechó para hacerse presente con su nación a los 37 años y 236 días.



Fue en las semifinales en el compromiso ante Alemania cuando el romperredes puso su granito de arena en el triunfo 3-1 en Gotemburgo.

4. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | BSR Agency/GettyImages

Aún activo, El Bicho participará por última vez en este torneo, el cual se le ha negado pese a que ya ha tenido cinco vivencias desde Alemania 2006.



En Qatar 2022, Portugal llegó hasta los cuartos de final, sin embargo, el lusitano, con 37 años y 292 días, hizo su anotación en la Fase de Grupos frente a Ghana a través de la pena máxima, en un juego que culminó 3-2 a favor de los europeos.



Sin embargo, El Comandante aún tiene oportunidad de ponerse más arriba en el top si es que llega a marcar, ya que ahora tiene 41 años.

3. Lionel Messi

Lionel Messi | picture alliance/GettyImages

Con su triplete contra Argelia, La Pulga dejó en claro que el tiempo pareciera no haber pasado, ya que sigue siendo el máximo referente de Argentina. Tras superar al arquero Luca Zidane, el rosarino alcanzó el tercer puesto gracias a sus 38 años y 357 días, pero también podría modificar su marca si sigue diciendo presente en el resto del torneo.

2. Pepe Ferreira

Pepe Ferreira | Justin Setterfield/GettyImages

Dentro del Top 5 también hay un zaguero central y se trata del hombre de Portugal, quien mucho tiempo militó en las filas del Real Madrid de España.



La marca que impuso el nacido en Maceió fue durante Qatar 2022 cuando tenía 39 años y 283 días.



En los octavos de final, la Seleçao das Quinas se enfrentó a Suiza y la aplastó 6-1, con el defensor poniendo el segundo tanto del festín.

1. Roger Milla

Roger Milla | ANTONIO SCORZA/GettyImages

El listado lo lidera el delantero de los Leones Indomables gracias a sus 42 años y 39 días, una marca que se mantendrá, ya que ni Messi ni Cristiano podrían arrebatarle ese sitio en el actual certamen.



En la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, Camerún no pudo superar la fase de grupos, sin embargo, el tres veces mundialista se despidió haciendo un tanto a Rusia en la tercera ronda durante la caída 6-1, logrando así su récord histórico.



Asimismo, este juego ha sido la única vez que un jugador ha marcado cinco dianas en un mismo duelo, lo cual consiguió el ruso Oleg Salenko.