Lionel Messi formará parte de la convocatoria de Scaloni en la fecha FIFA de octubre

Lionel Messi se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera. El histórico capitán tendrá su último llamado con la selección argentina durante la próxima fecha FIFA, programada entre finales de septiembre e inicios de octubre, poniendo en marcha su despedida final del combinado nacional.

La intención de Argentina es convertir esta última convocatoria en un reconocimiento a la trayectoria del futbolista más importante de su historia. Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste para disputar su juego final, acompañado por un homenaje acorde con todo lo conseguido durante sus años defendiendo al seleccionado.

⚠️🇦🇷 LIONEL MESSI ESTÁ EN LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA FECHA FIFA.



Jugará su PARTIDO DESPEDIDA. 💔



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El encuentro ha de representar mucho más que otro compromiso internacional dentro del calendario argentino. Será la oportunidad para que compañeros, cuerpo técnico y aficionados puedan despedirse de quien encabezó la etapa más exitosa de la selección, todo esto después de años de caídas.

Messi cerrará así una historia que atravesó momentos sumamente complejos antes de alcanzar la gloria. Después de varias finales perdidas y cuestionamientos alrededor de su rendimiento con Argentina, el '10' salió avante hasta escribir su nombre en letras de oro.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Su ciclo internacional quedará marcado especialmente por los títulos obtenidos durante la etapa final de su carrera con la selección. Más allá de los trofeos y registros individuales acumulados, Leo se convirtió en el líder de la generación. Sin embargo, Messi no era un impositor, sino una figura a seguir.

Una vez disputado este último compromiso llegará una tarea completamente diferente para Argentina. El cuerpo técnico aún comandado por Leonel Scaloni, deberá encabezar la nueva era sin la presencia de su legendario jugador estrella.

La fecha FIFA entre septiembre y octubre marcará, por tanto, el cierre de una época irrepetible y el comienzo de otra para la albiceleste. Argentina tendrá la oportunidad de despedir a su máxima leyenda dntro del terreno de juego antes de afrontar definitivamente un desafío que parecía inevitable: aprender a vivir sin Messi.

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