Lionel Messi hace historia en la MLS y se convierte en el futbolista más determinante del Inter Miami

A pesar de que Lionel Messi ha decidido poner punto final a sus días como jugador de la selección nacional de Argentina, aún sigue mostrando un nivel excepcional cuando salta al campo. El argentino de 39 años está haciendo historia en prácticamente cada partido que disputa.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

El sábado, Messi repartió dos asistencias en el empate 2-2 del Inter Miami contra el Atlanta United, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en alcanzar las 30 participaciones directas en goles (suma de goles y asistencias) en tres temporadas distintas. Actualmente lidera la carrera por la Bota de Oro con 18 goles y 12 asistencias en apenas 20 partidos de liga este año.

Además, se ha convertido ya, de manera oficial, en el atacante más determinante en la historia del Inter Miami, como el máximo goleador y también el mejor asistidor.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Lionel Messi has become the best player in Inter Miami history.



He has recorded the most goals and most assists in the club's history. pic.twitter.com/6YM7N292ZN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 6, 2026

Messi envió un centro preciso desde el córner hacia Casemiro, quien cabeceó el balón a la red en el minuto 32, anotando así su segundo gol de la temporada. Tan solo 15 minutos más tarde, Messi filtró un pase perfecto para Luis Suárez, quien definió con contundencia para marcar su duodécimo gol de la temporada en la MLS.

Bajo los tres palos, Dayne St. Clair detuvo un penalti a Miguel Almirón antes de conceder otro en los minutos finales por una falta sobre Breel Embolo. Esto permitió a la estrella suiza mundialista estrenarse como goleador ante Messi, poco después de haber recibido una tarjeta roja en el partido de cuartos de final del Mundial que ambos disputaron entre sí.

"No es una revancha; siempre es un placer jugar contra el más grande, [pero] son ​​dos partidos diferentes", declaró Embolo a Apple TV tras el encuentro.

El emotivo abrazo entre Lionel Messi y Gerardo Martino

Inter Miami CF v Atlanta United FC | Megan Briggs/GettyImages

El empate supuso un regreso emotivo para Gerardo "Tata" Martino, el entrenador argentino oriundo de Rosario, la misma ciudad natal de Messi. Martino llevó a los "Herons" a lograr la mejor actuación en una temporada regular en la historia de la MLS en 2024 (74 puntos), antes de dejar el cargo por "motivos personales" que nunca se revelaron.

Martino también dirigió a Messi en el Barcelona (2013-2014) —etapa que concluyó tras un breve paso sin títulos— y en la selección argentina (2014-2016), donde sufrió dos derrotas consecutivas en la final de la Copa América. El técnico, que ahora tiene 63 años y ha regresado al equipo de Atlanta con el que ganó la MLS Cup en 2018, se aseguró de abrazar a su antigua estrella tras el partido.

"Ojalá lo hubiera hecho antes, pero esta fue mi primera oportunidad", dijo Martino sobre el abrazo, que desde entonces ha inundado las redes sociales argentinas.

"Ha pasado por mucho en los últimos dos meses, tanto en lo futbolístico como en lo familiar. Quería darle ese abrazo... Por más que a todos los argentinos nos doliera oírle decir que ya no jugará más con esa camiseta, sabíamos que este día llegaría. Todos somos egoístas y queremos que siga jugando con esa camiseta. Pero ha llegado el momento de que esté con su familia y disfrute de la vida".

Persisten los problemas defensivos del Inter Miami

El talento de Messi siguió brillando, pero los *Herons* no lograron recortar distancias en la esperada lucha por el *Supporters’ Shield*. A pesar de que el líder de la liga, Nashville SC, se dejó puntos en un empate sin goles contra New York City FC, el resultado del Inter Miami los mantuvo a 11 puntos de la cabeza y terceros en la MLS.

Parte del problema radica en un planteamiento defensivo deficiente. Por segundo partido consecutivo, Casemiro abandonó su posición habitual de mediocentro defensivo para jugar como central; no mostró la misma serenidad que la semana anterior, ya que perdió el balón en el primer gol de Atlanta y cometió un penalti.

Inter Miami CF v Atlanta United FC | Leonardo Fernandez/GettyImages

Por su parte, Falcón sufrió ante la presión y el ritmo de Atlanta jugando junto a Casemiro. Al mismo tiempo, Fricio Caicedo cometió un penalti y cinco faltas actuando como lateral izquierdo, una posición distinta a la de central que suele ocupar el joven de 18 años.

Tras traspasar al Chicago Fire a Noah Allen —el jugador con más partidos en la historia del club—, los *Herons* se han quedado con muy poca versatilidad defensiva, un tema que cobró especial relevancia este sábado.

Ahora, la atención se centra en el partido a domicilio del miércoles contra Chicago Fire FC y Robert Lewandowski, antes de regresar a casa para un choque crucial el sábado frente a Nashville SC, encuentro que podría suponer el fin definitivo de las aspiraciones del equipo al *Supporters’ Shield*.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS