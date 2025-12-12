Lionel Messi igualó un récord que poseían Michael Jordan y LeBron James

Después de ganar dos premios MVP consecutivos en la MLS, Leo Messi se ha unido a LeBron James y Michael Jordan entre los pocos deportistas que han logrado dos premios consecutivos de este tipo en los Estados Unidos.

Messi llegó al Inter Miami en 2023, justo después de cerrar una etapa corta y gris en el PSG. El argentino hace ahora un balance de sus dos años en el cuadro de Florida y ha colocado su nombre entre los deportistas más exitosos de las ligas estadounidenses, codeándose con figuras como Michael Jordan y LeBron James.

Sí, hasta ese punto ha llegado el rosarino de 38 años, pues se convirtió, junto a Jordan y James, en uno de los pocos jugadores que han conseguido el premio MVP en temporadas consecutivas.

Messi lo consiguió en las campañas 2024 y 2025, mientras que James lo hizo en 2009 y 2010 con los Cleveland Cavaliers, y Jordan con los Chicago Bulls en 1991 y 1992.

Messi ayudó al Inter Miami a conseguir el campeonato, gracias a sus 29 goles y 11 asistencias, confirmando que está en un gran momento de forma en esta recta final de su carrera.

“Muchas gracias por este premio, es algo muy especial por todo lo que vivimos", dijo el campeón del mundo con Argentina. "Fue un año largo, Hubo muchos partidos, muchos viajes, pero también un año histórico para el club por ser la primera vez que se consagra en la MLS".

"Es un club muy bueno, con pocos años de vida y poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial”, añadió el atacante.

Para muchos aficionados estadounidenses, Messi es en el fútbol lo que Jordan y Lebron han significado para el baloncesto, por tener carreras insignes y ser ejemplo para la sociedad dentro y fuera del campo de juego.

Messi tiene la motivación del MVP para seguir en el máximo nivel y buscar defender el título de campeón del mundo en 2026 con su selección, en un torneo que se jugará a partir de junio en México, Canadá y Estados Unidos.