¿Lionel Messi juega hoy en el Inter Miami vs Montréal?

La MLS está en plena competición y este sábado será el turno del Inter Miami de enfrentar al CF Montréal en el Nu Stadium. Las Garzas necesitan cortar una racha de cinco partidos sin victorias y tendrán a Lionel Messi disponible para buscar salir de este mal momento.

De todas formas, los de Florida están en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 puntos, a diez del Nashville. Montréal, en cambio, se encuentra penúltimo con 21 y viene de empatar 2-2 como local contra Los Angeles Galaxy.

El Inter no consigue una victoria entre la Leagues Cup y la MLS desde el 5 de agosto, donde golearon 4-2 al Atlético San Luis en la primera fecha de la copa. El declive comenzó con las derrotas 2-1 ante el Monterrey y 3-2 contra el León. Después llegó el 4-1 contra el Nashville, la caída 2-1 contra el Toronto FC y el empate 2-2 con el Philadelphia Union.

El partido de este sábado tendrá el atractivo del reencuentro entre Messi y Alexis Sánchez. El chileno disputa sus primeros encuentros con la camiseta del Montréal y se verá las caras con el argentino después de haber compartido equipo en el Barcelona entre 2011 y 2014. Sánchez jugó 141 partidos oficiales durante su etapa en los culés, convirtió 47 goles, repartió 35 asistencias y conquistó seis títulos.

La espera por el Kily

Kily Gonzalez | Luciano Bisbal/GettyImages

Cristian González fue confirmado como el nuevo DT de las Garzas, pero todavía tiene que recibir los permisos de trabajo correspondientes para asumir oficialmente.

Por ese motivo, Guillermo Hoyos continuará al mando del plantel durante este encuentro, aunque no podrá ingresar al campo debido a una suspensión de un partido impuesta por la MLS. Dicha sanción se produjo porque el equipo regresó tarde al campo de juego luego del entretiempo en cuatro de sus últimos seis compromisos.

"Estoy muy agradecido a todos por la oportunidad de vivir este sueño. Agradezco a Dios, que me puso en este lugar, y a todo el personal del club, a los jugadores, al mejor jugador de todos los tiempos, Messi, a grandes jugadores que han hecho historia como Luis Suárez y Rodri De Paul", expresó Hoyos.

Lionel Messi, Guillermo Hoyos, Inter Miami | Joe Robbins/ISI Photos/GettyImages

Si los trámites del Kily quedan resueltos durante los próximos días, su estreno podría producirse el 5 de septiembre frente al Atlanta United. Hasta entonces, el Inter Miami buscará despedir este ciclo con una victoria, y con Messi en la cancha.