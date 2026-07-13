Lionel Messi lanza un emotivo mensaje tras clasificar a Argentina a las semifinales del Mundial

Con 39 años recién cumplidos, el mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi Cuccittini, ha tenido una Copa del Mundo 2026 espectacular e inédita para alguien de su edad.

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El delantero del Inter Miami marcha como líder de la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé con ocho anotaciones y es un candidato para ganar el Balón de Oro del Mundial, premio que ha ganado en dos ocasiones (2014 y 2022) y que ningún otro jugador ha ganado más de una oportunidad.

Messi confirmó que, a pesar del sufrimiento no dejan de creer

Este Mundial la albiceleste ha sufrido más de lo esperado desde que comenzaron las rondas de eliminación directa, lo hizo ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, rivales que en el papel lucían muy inferiores.

“Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡¡Vamos carajo!!!!”, escribió Messi a través de su cuenta de Instagram.

En los cuartos de final la selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en tiempos extra después de la expulsión de Breel Embolo quien fingió una falta y fue expulsado por doble amarilla.

En zona mixta, Messi fue cuestionado por el diario Olé sobre si Julián Álvarez se vistió de Messi ante Suiza, a lo que el capitán contestó que: “no, se vistió de él, metió un golazo, pero no es la primera vez, estoy muy feliz por él y por Lautaro que metieron gol, los necesitábamos y muy feliz por el resultado también”.

Messi habló sobre el enfrentamiento de semifinales ante Inglaterra

Lionel Messi is ready to take on England in the next round 👀 pic.twitter.com/WoMV5t5dkV — ESPN UK (@ESPNUK) July 12, 2026

“Es un partido especial, porque es mi primera vez. He jugado contra todos menos Inglaterra. Y siempre es lindo jugar partidos así, porque es una potencia”, respondió.

Argentina e Inglaterra no se enfrentan en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, en aquel juego ganó el cuadro europeo con un gol de David Beckham vía penalti.

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