Lionel Messi marca ante Argelia y llega a 14 goles en Mundiales

Lionel Messi consiguió un nuevo récord apenas sonó el silbato del árbitro Szymon Marciniak en la cancha del Estadio Kansas City. Tras alinear como titular en el duelo entre Argentina y Argelia, el delantero del Inter Miami se convirtió en el primer jugador en la historia en disputar un partido en seis mundiales.

El jugador de 38 años tuvo minutos en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, en Norteamérica 2026.

Por si fuera poco, apenas al minuto 19, Messi anotó el primer gol del partido ante el cuadro argelino y consiguió su gol 14 en Copas del Mundo.

De esta manera, empató a Kylian Mbappé y Gerd Müller, y se puso a una anotación para igualar a Ronaldo Nazario y a dos de Miroslav Klose, máximo goleador histórico en los mundiales.

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Argentina vs Argelia: un partido con sabor especial para Messi

El duelo frente a Argelia tiene un sabor especial debido a que es el partido 200 de Messi vistiendo la playera de la selección mayor.

Messi es el máximo anotador en la historia de la Albiceleste y también lidera las estadísticas de pases para gol.

En 200 encuentros con Argentina, 'La Pulga' registra números superlativos: 118 goles, 61 asistencias y cuatro títulos.

El cuadro argentino, con Messi como líder, buscará conseguir su segundo mundial consecutivo tras coronarse en Qatar 2022, y su cuarta copa.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es claro favorito para quedar como líder del Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania, y avanzar a la fase de dieciseisavos de final.