Lionel Messi no pudo evitar la 'maldición' de los nuevos estadios en la MLS

En la correspondiente Jornada 6 de la Major League Soccer, el Inter Miami finalmente debutó como local estrenando su nuevo estadIo, el NU Stadium, el conjunto de las Garzas recibieron al Austin FC y empataron 2-2, sin embargo, el primer gol en la histórico del inmueble fue para el extremo brasileño del cuadro texano Guilherme Biro.

Solo cuatro minutos más tarde, empató el capitán y goleador Lionel Messi marcando el primer tanto del club en el nuevo recinto, pero no el primero en la historia. Una coincidencia que parece maldición para los clubes que estrenan estadios en la MLS, pues de los últimos seis nuevos estadios estrenados en cinco de ellos el equipo visitante fue el primero en anotar.

HISTORY WRITTEN. ✍️



The first goal at Nu Stadium belongs to @AustinFC's Guilherme Biro! pic.twitter.com/1OHEoyNdXQ — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Los precedentes más recientes

Previo al NU Stadium, casa del cuadro de Florida, fue el CityPark, en St. Louis, Missouri, el St. Louis City se presentaba con una victoria de 3-1 en su territorio, pero el primer gol fue del equipo rival por Enzo Copetti, del Charlotte FC, el 4 de marzo del 2023.

Más atrás, fue turno del Geodis Park que aperturó el 1 de mayo del 2022 para recibir al Nashville SC. En ese entonces, Mikael Uhre, del Philadelphia Union hizo el primer tanto para los visitantes. Randall Leal hizo el primer gol de los locales, juego terminado en empate 1-1.

El 3 de julio del 2021, el Lower.com Field, ahora renombrado ScottsMiracle‑Gro Field, fue inaugurado por Columbus Crew. A pesar de que The Crew rescató el empate 2-2, el primer gol lo hizo el canadiense Tajon Buchanan, del New England Revolution.

El Q2 Stadium del Austin, fue inaugurado en un partido amistoso entre Estados Unidos y Nigeria y Christen Press marcó el primer tanto el 16 de junio del 2021, no obstante; en la MLS, el primer partido terminó igualado sin goles entre Austin y San Jose Earthquakes. Jon Gallagher, de Austin FC marcó el primer gol de la historia de ese estadio en la MLS, pero llegó después de dos partidos igualados sin anotaciones. Por lo que el club texano evitó la supuesta ‘maldición’.

Por último, el TQL Stadium, del FC Cincinnati fue estrenado por Brek Shea, del Inter Miami en la victoria de las Garzas 3-2.

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