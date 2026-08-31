Lionel Messi se retira de la selección argentina

El fútbol mundial se ha estremecido con una noticia que marcará el final de una Era: Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la selección argentina de manera definitiva.

Después de varias semanas tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste ha puesto punto final a una trayectoria irrepetible con su país. La final de la Copa del Mundo fue el último tango del futbolista más prestigioso del mundo.

A sus 39 años, Messi cierra una carrera internacional que abarcó más de dos décadas y que transformó para siempre la historia del fútbol argentino. Este cierre lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales donde agradecía a la afición, familia y se despedía.

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Lionel Messi

Un legado imposible de igualar

Messi campeón de Qatar 2022 | Marcelo Endelli/GettyImages

Sus estadísticas reflejan la magnitud de su carrera:

207 partidos, récord absoluto con Argentina.

125 goles, máximo goleador histórico.

68 asistencias, máximo asistidor histórico.

Campeón de la Finalissima 2022.

Campeón del Mundial de Qatar 2022.

Subcampeón de los Mundiales 2014 y 2026.

Único argentino en disputar seis Copas del Mundo.

Su recorrido estuvo lleno de momentos inolvidables: el debut en 2005, las dolorosas finales pérdidas de 2014, 2015 y 2016, su retiro temporal tras la Copa América Centenario y el regreso que terminó cambiando la historia con la conquista de cuatro títulos entre 2021 y 2024 (dos Copa América, un Mundial y una Finalissima).

Un adiós entre lágrimas

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Después del silbatazo final en Nueva Jersey, Messi permaneció varios minutos sobre el césped abrazando a sus compañeros y liberándose del sentimiento hasta las lágrimas.

Mientras que en la pantalla se mostraba la reacción del 10, los aficionados presentes coreaban una sola frase: "¡Messi, Messi, Messi!"

El fin de un ciclo

Messi deja a una generación dorada con base juvenil | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Con la salida de Messi, también se cierra definitivamente el ciclo más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste.

Si Lionel Scaloni permanece en el banquillo, deberá iniciar una nueva etapa con una generación encabezada por futbolistas como Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, entre otros.