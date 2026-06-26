¿Por qué Lionel Messi no jugará en el Argentina vs Jordania?

El sábado 27 de junio, en el estadio Dallas, la selección de Argentina, actual campeón del mundo, se enfrentará al conjunto de Jordania, para el partido correspondiente a la jornada número tres por el Grupo J, en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni han ganado sus primeros dos encuentros, asegurando así su boleto a los 16avos de final de la copa del mundo, por lo que muy seguramente habrá rotaciones en el 11 titular, partiendo con una ausencia que destaca de entre las demás, como es el caso de Lionel Messi, quien, con información del reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, sería suplente en este encuentro, para que así el rosarino llegue descansado a la fase de eliminación directa.

🚨 BREAKING: Leo Messi will be on the bench for Argentina vs Jordan. 🇦🇷 pic.twitter.com/Z0fF1I7Kuj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Los números de Messi antes y después de los 35 años

La presencia de Lionel Messi ha sido fundamental para la selección de Argentina a lo largo de la historia. Durante sus primeras cuatro participaciones en mundiales acumuló seis tantos en 19 encuentros. Sin embargo, desde que cumplió 35 años, su productividad se disparó de manera notable.

En esta edición del torneo, debutó con un triplete frente a Argelia, el primero de su carrera en Copas del Mundo, y posteriormente sumó los dos tantos ante ante el combinado austríaco para alcanzar el primer lugar de un récord legendario.

De esta manera, nueve de sus 18 goles en citas mundialistas llegaron una vez superada esa barrera de edad, una cifra que tira abajo cualquier teoría sobre el desgaste físico propio de los años en la alta competencia.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

El Messi de la madurez es distinto al de sus primeros años: corre menos, elige mejor los momentos para acelerar y participa más en la construcción del juego. A sus 38 años, entre el Inter Miami y la Selección argentina alcanzó los 50 goles en 50 partidos, con un promedio exacto de un tanto por encuentro.

Lo llamativo no es solo la cantidad de goles, sino el momento de su carrera en el que llegan. Mientras la mayoría de los delanteros comienzan a ceder terreno ante el paso del tiempo, Messi encontró nuevas herramientas para seguir marcando diferencias y adaptar el juego a una nueva etapa de su carrera.

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