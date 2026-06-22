Lionel Messi sobre su récord de goles en Mundiales: "Estoy cansado, espero poder celebrar esto con mis compañeros”

Un día más en la oficina para el mejor futbolista de todos los tiempos: el capitán y goleador de la selección Argentina, Lionel Messi, fue clave en la victoria 2-0 ante el combinado de Austria al marcar las dos anotaciones con lo que llegó a cinco goles en dos partidos de la Copa del Mundo 2026.

A pesar de fallar un cobro de penalti, el astro argentino se despachó con un doblete y con ello llegó a las 18 anotaciones en solitario en los Mundiales para convertirse en el máximo goleador histórico. Aademás, por si fuera poco, rompió algunos Récord Guiness más.

Tras su soberbia actuación, el '10' fue cuestionado sobre si sabe cuántos goles más marcará durante la justa mundialista a lo que Messi respondió lo siguiente:

SE MANIFESTÓ GOAT 🐐



"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros. Nunca se sabe lo que pueda pasar ahora, pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos. No tengo favoritos. Ahora estoy cansado por el esfuerzo de… pic.twitter.com/tXTBCTuniv — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 22, 2026

“No, no sé… La verdad que ahora no recuerdo, estoy cansado y con pocas fuerzas. Me cuesta pensar, así que nada… Disfrutar nuestro momento y con ganas de estar con mis compañeros”.

Messi volvió a ser nombrado MVP del partido

Lionel Messi takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Bv5jp7jNR6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Por segundo partido consecutivo, el ocho veces Balón de Oro fue elegido como el MVP del partido ante Austria, luego de sus dos anotaciones.

Con la victoria, la selección de Argentina aseguró su clasificación a la ronda de 32 y jugarán la Jornada 3 de su grupo ante Jordania el sábado 27 de junio.







Los nuevos récords de Messi

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

A través de la cuenta oficial de Guinness World Records compartieron los récords que batió este día el jugador de Inter Miami.

Máximo de goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol - 18

Máximo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA jugados por un individuo - 28

Máximo de partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 18

Máximo de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 2,489