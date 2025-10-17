Lionel Messi vs. Aaron Judge: comparación de contratos y salarios

Lionel Messi es actualmente el jugador mejor pagado de la MLS con el Inter Miami y sus negociaciones de extensión de contrato seguramente encontrarán buen puerto. Sus ganancias en los más de dos años que tiene en la liga superarán los 100 millones de dólares - contando alianzas comerciales y derechos de imagen - pero aún distan de las que tendrá el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, al final de su carrera.

Si comparamos los contratos de ambas figuras de la MLS y MLB, respectivamente, hay una gran diferencia en cuanto la estructura de sus pactos y sueldos, debido a las reglas económicas de sus competiciones, así como de la duración de sus convenios.

Sin embargo, vale la pena repasar las diferencias entre ambos contratos, sabiendo el contraste que hay entre ambos atletas fuera del terreno de juego. Y es que Messi es un emblema mundial, mientras que Judge es una estrella local del béisbol estadounidense.

Messi vs. Judge: trayectoria y contexto profesional

Messi y la gloria

Messi tomó sus maletas desde muy pequeño y cambió Rosario y la tranquilidad de su familia por la competitividad que le esperaba en Barcelona. En la ciudad condal, encontró la manera de demostrarle al mundo que con su diminuto tamaño podía conquistar lo que se propusiera.

El argentino es el máximo anotador en la historia del club con 672 goles con el FC Barcelona en 778 partidos oficiales y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 partidos.

Messi es el único jugador en ser al menos ocho veces máximo goleador de una de las cuatro grandes ligas de Europa, con ocho lideratos goleadores con el blaugrana.

El jugador de 38 años de edad ganó 35 títulos con el cuadro blaugrana, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de 2022.

Judge y el poder de su bate

Después de que se retiró Derek Jeter, los Yankees necesitaban un líder y lo encontraron en Judge. quien fue elegido en el puesto 31 del Draft de la MLB en 2010 y desde entonces no ha parado de batear.

El poder que tiene para conectar cuadrangulares y la elegancia para defender cualquier posición de los jardines lo convierten en la cara de las Grandes Ligas junto con Shohei Ohtani.

Sus números hablan por sí solos. Cuenta con 368 jonrones, con 830 carreras remolcadas, 1205 hits, 203 dobles y .294 de promedio de bateo en 1145 juegos de temporada regular en su carrera. Después de sus primeras 10 campañas de trayectoria, se puede pensar que es un jugador que tendrá una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown una vez se retire del béisbol.

A Judge se le ha criticado por no ser un bateador efectivo en postemporada y por no haber sacado a los Yankees de la amargura que tienen desde 2009, cuando ganaron por última vez. Pero en lo individual, exhibe un Novato del Año, dos MVP, siete invitaciones al Juego de Estrellas y cuatro Bates de Plata en apenas 10 campañas.

Estructura y duración de contratos

Según la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi tiene un salario de 12 millones de dólares. Sin embargo, su compensación garantizada es de $20.4 millones, sumando cláusulas de marketing y demás bonos.

Algunas fuentes explican que el campeón del mundo y leyenda del FC Barcelona puede ganar entre 50 y 60 millones de dólares anuales si se suman todos los ingresos de marketing, patrocinios y derechos de imagen. Esto podría darle ganancias de 120 a 150 millones de dólares en los 2 años y medio que sumará en las filas del Inter Miami cuando termine su contrato actual.

En las negociaciones con el Inter Miami también hay opciones de participación societaria en el club, por lo que esto podría elevar aún más sus ganancias anuales.

Aaron Judge firmó con los Yankees en 2023 un acuerdo por 9 años y 360 millones de dólares totalmente garantizados. Su salario promedio anual es de 40 millones de dólares y el pacto tiene una cláusula total de no cambio que le da control absoluto sobre su ficha hasta el final de su contrato con los Bombarderos del Bronx.

El capitán de los Yankees está atado al club hasta la campaña de 2031, cuando tendrá 40 años de edad y podrá decidir si sigue o no activo en las Grandes Ligas.

Actualmente, es el mejor pagado de la nómina de New York, seguido por Max Fried, Carlos Rodón, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton.

Comparación de salario anual

Messi no se decidió por el Inter Miami por el salario que le ofrecía, sino por los acuerdos de publicidad que iba a generar en el mercado estadounidense. El astro argentino tiene un contrato valorado en $ 12 millones al año, con una compensación de 20.45 millones incluyendo bonificaciones y honorarios de su equipo de trabajo.

Judge acordó con los Yankees por nueve años con los Yankees en 2022, en un contrato que está entre los 10 mejores de las Grandes Ligas en la actualidad, pero alejado de las cifras que devengan jugadores como Shohei Ohtani, Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr.

Judge, estelar jardinero que gana unos $40 millones de dólares al año, gracias a ese gran contrato que firmó con los del Bronx, aventaja un poco a Messi en ganancias por contrato, pero andan en momentos de carrera distintos, ya que el jardinero está en su prime mientras que Messi está disfrutando de sus últimas temporadas en el balompié.

Concepto Lionel Messi Aaron Judge Salario anual US$20,446,667 US$40 millones Salario + Patrocinio US$87,000,000 US$48 millones Patrimonio neto estimado US$ 850 millones US$100 millones Ganancias acumuladas de su carrera US$ 1.28 mil millones US$156,115,671 Edad 38 33

Patrocinios fuera del campo

Fuera del terreno de juego, ambos jugadores tienen acuerdos de mucha importancia en cuanto a patrocinio se refiere. Son las caras de sus respectivos deportes y las marcas los utilizan para promocionar sus productos.

Messi tiene ventaja en este sentido, siendo una figura global, gracias a un deporte como el fútbol que es seguido en todo el planeta. Es embajador de varias marcas, entre ellas Adidas, Apple, Gatorade, Lays, entre otras.

De acuerdo con Forbes, Messi recibe más de US$ 25 millones al año por patrocinio. La razón principal para ir a Miami fue su acuerdo con Apple en la generación de contenido.

Judge tiene vinculos con Nike en el ramo de la marca Jordan, con Pepsi, T-Mobile, Fanatics, Rawlings, New Era, entre otras marcas reconocidas. Se estima que por año pueda embolsillar la cantidad de 48 millones de dólares al año, entre salario y patrocinio.

Importancia en el mercado

Messi es el ídolo de varias generaciones en el fútbol mundial, gracias a lo que ha logrado en el terreno de juego y también por su sapiencia para mantenerse alejado de la polémica, viviendo una vida tranquila, muy familiar y apegado a sus raíces.

Judge va por el mismo camino, siendo un deportista integral, comprometido con el beisbol y los Yankees de Nueva York, siendo la gran figura ahora mismo de los Estados Unidos en este deporte.

