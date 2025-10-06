Lionel Messi vs Juan Soto: comparación de contratos y salarios

Lionel Messi y Juan Soto son dos astros en disciplinas distintas —el fútbol y el béisbol—, pero ambos están unidos por un denominador común: contratos millonarios que reflejan tanto su impacto deportivo como su peso mediático.

Mientras el argentino sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del planeta desde su llegada al Inter Miami, el dominicano se consolida como una de las grandes estrellas de las Grandes Ligas, con un salario que redefine los límites económicos del béisbol moderno.

Pese a que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York firmó uno de los contratos más lucrativos en la historia del deporte estadounidense, 'La Pulga' tiene la ventaja de ser una marca mundial en sí, por lo que sus ingresos van más allá de la cancha.

Y es que mientras que Soto está atado a un contrato con condiciones fijas, Messi puede negociar y adaptar año a año sus componentes de imagen, marketing y asociación comercial.

Messi es el jugador mejor pagado de la MLS | Megan Briggs/GettyImages

¿Cómo es el contrato de Messi con el Inter Miami?

Según la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi tiene un salario de 12 millones de dólares. Sin embargo, su compensación garantizada es de $20.4 millones, sumando cláusulas de marketing.

Algunas fuentes explican que el campeón del mundo y leyenda del FC Barcelona puede ganar entre 50 y 60 millones de dólares anuales si se suman todos los ingresos de marketing, patrocinios y derechos de imagen.

En las negociaciones con el Inter Miami también hay opciones de participación societaria en el club, por lo que esto podría elevar aún más sus ganancias anuales.

¿Cómo es el contrato de Juan Soto con los Mets de Nueva York?

Juan Soto firmó el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas en el receso de temporada al estampar su rúbrica en un acuerdo por 15 años y 765 millones de dólares, el cual incluyó un bono de firma de $75 millones y le dio un salario promedio anual de $51 millones.

El jardinero dominicano puede salirse del pacto después de la temporada de 2029, sin embargo, los metropolitanos tienen la posibilidad de anular esta opción aumentando su sueldo base 4 millones de dólares más entre 2030 y 2039, dándole un convenio total por 805 millones de dólares.

Además, los Mets le pagarán $500.000 si gana su primer MVP y un millón a partir de la segunda vez que conquiste el premio al Jugador Más Valioso.

Si resulta MVP en una Serie Mundial tendrá un cheque de $350.000 y por ser MVP de una Serie de Campeonato o cada vez que gane un Bate de Plata le darán un pago de $150.000. Si es invitado al Juego de Estrellas recibirá $100.000, el mismo monto establecido para cada Guante de Oro y premio Hank Aaron que conquiste o si termina siendo parte del All-MLB.

