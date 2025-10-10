Lionel Messi vs Luka Doncic: comparación de contratos e ingresos

Lionel Messi y Luka Doncic son figuras de sus distintos deportes, son imágenes globales, empresarios y llevan una vida familiar bien consolidada. El primero está en la parte final de su carrera con el Inter Miami mientras que el segundo vive su momento de plenitud de forma con Los Angeles Lakers en la NBA.

Messi es considerado como el mejor futbolista de la historia, gracias a lo que hizo en su exitosa etapa en el FC Barcelona, además de sus títulos recientes con Argentina. Ha sido un jugador que se ha mantenido alejado de la polémica y que ha triunfado en el plano empresarial.

El argentino es una ejemplo de superación para la sociedad: después de casi haber sido descartado por su contextura física, y gracias a la ciencia médica, encontró la motivación para demostrarle al mundo que su talento y ganas van más pueden derribar cualquier barrera.

La historia de Doncic tiene pocas similitudes a las de Messi, pero desde muy pequeño destacó en el baloncesto, se mudó a la capital de España para hacer vida en las divisiones inferiores del Real Madrid Baloncesto y luego cruzó el Atlántico para brillar en la NBA.

En Spots Illustrated Fútbol vamos a explorar sus contratos, salarios directos, ingresos por patrocinios y lo que dicen estas cifras sobre estad sos estrellas del deporte mundial.

Messi vs. Doncic: trayectoria y contexto profesional

Messi y su legado

Lionel Messi derribó todos los estigmas sobre su tamaño con su talento. En el FC Barcelona encontró la manera de demostrarle al mundo que lo que él podía hacer con el balón ningún otro futbolista podía hacerlo.

Messi es el único ugador en ser al menos ocho veces máximo goleador de una de las cuatro grandes ligas de Europa, con ocho lideratos goleadores con el blaugrana. Es el máximo anotador en la historia del club con 672 goles con el FC Barcelona en 778 partidos oficiales y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 partidos.

El oriundo de Rosario ganó 35 títulos con el cuadro catalán, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de 2022.

Messi es el máximo goleador en la historia del Barça | LLUIS GENE/GettyImages

En la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia lleva una importante ventaja gracias a su legado, aunque siempre estará la presencia de Cristiano Ronaldo en la comparativa de logros.

Doncic y su magia en la cancha

El europeo comenzó su brillante carrera en el Real Madrid, donde tiene todos los títulos que ha conquistado en su carrera. En total, la historia de Doncic en el Madrid duró 216 partidos oficiales, conquistando una Euroliga (2018), 3 ligas ACB (2015,2016 y 2018), 2 Copas del Rey (2016 y 2017), y una Supercopa de España (2018).

En la ACB, participó en 119 encuentros, promediando 14.0 unidades, 4.8 rebotes y 3.1 asistencias, con un gran 46.4 % de tiros de campo. En la Euroliga, disputó 85 encuentros, con 12.8 puntos de promedio, 4.7 rebotes y 3.4 pases de canasto.

En la NBA, no ha podido ganar, pese a haber llegado a Las Finales con los Dallas Mavericks en 2024, pero los Boston Celtics consiguieron la victoria en cinco partidos. Sin embargo, en el plano individual, ha sido de los más estelares de la liga.

Llegó a la NBA en 2019 y ese mismo año conquistó el Novato del Año, fue campeón de anotación en 2024, tiene el récord de 73 puntos en un partido también en el 2024, ha sido seleccionado en cinco ocasiones al Juego de Estrellas y también tiene cinco selecciones al All-NBA.

Estructura y duración de contratos

Lionel Messi no tomó la decisión de ir al Inter Miami por dinero, ya que en otras ligas, por ejemplo la Saudí Pro League, tenía ofertas más tentativas. Su decisión pasó más por asociarse con la MLS y por encontrar un lugar ideal para vivir con su familia como lo es Miami.

Messi tenía la opción de irse a Arabia Saudita y generar ganancias aproximadas a las de Cristiano Ronaldo, quien devenga más de 200 millones por año. Sin embargo, el argentino prefirió ir a un mercado más importante para compensar su sueldo con lo que gana por campañas publicitarias.

Doncic se prepara para su segunda campaña con los Lakers | Thearon W. Henderson/GettyImages

Doncic tiene un salario base establecido para la próxima campaña de $45,999,660 con los Lakers. Es parte del acuerdo de extensión que firmó en agosto de 2021 con los Dallas Mavericks, de 5 años por $215,159,700, completamente garantizados.

Sin embargo, la nueva extensión máxima que acordó con los Lakers lo hará ganar 160.8 millones de dólares por tres temporadas, siendo la última (2028-29) una opción de jugador por 57.5 millones de dólares. En la campaña 2026-27 devengará $49.6 millones y en la 2027-28 ganará $53.6 millones. Será agente libre en 2029.

Comparación de salario anual

Messi tiene un salario base de $12 millones al año, con una compensación de 20.45 millones bajo ese contrato, incluyendo bonificaciones de marketing y también los honorarios de su equipo de trabajo. Su acuerdo culmina después del 2025 y todavía hay ciertas dudas sobre dónde seguirá la carrera del astro de la albiceleste.

Por su parte, Doncic disfruta de un contrato millonario, ya que está en el momento prime de su carrera, siendo la principal estrella de Los Angeles Lakers, incluso por encima del veterano LeBron James, quien vive sus últimos años en la NBA.

El esloveno firmó una extensión de $165 millones por tres años con los Lakers y su salario anual es de US$43,031,940, mucho mayor que el de Messi. Hay que reconocer que la NBA es la segunda liga deportiva con más ganancias en los Estados Unidos, solo superada por la NFL, algo que la MLS no puede igualar ni está cerca de hacerlo.

Patrocinios fuera del campo

En este rubro, Messi tiene una figura mucho más mundial que Doncic, la cual la aprovecha para sacar provecho y generar grandes ingresos gracias a su figura como embajador de varias marcas, entre ellas Adidas, Apple, Gatorade, Lays, entre otras.

De acuerdo con Forbes, Messi recibe más de US$ 25 millones al año por patrocinio. También tiene importantes acuerdos con marcas de prestigio en su país y es el ídolo de toda una generación.

Por su parte, las ganancias de Doncic en este sentido son menores, con $15 millones de dólares al año por tema de acuerdos de marketing. Este monto mejorará después de haberse mudado a Los Angeles, una ciudad de un mercado mucho más alto que la de Dallas.

Importancia en el mercado

Messi ahora mismo está ya en una etapa avanzada de su carrera, siendo la Copa del Mundo de 2026 quizás su último baile. El argentino está en una etapa en la que se preocupará más por sus acuerdos de publicidad que por sus contratos deportivos.

Por su parte, Doncic está en el momento cumbre de su carrera, con uno de los contratos más altos de la NBA, siendo figura de un equipo mediático como los Lakers. Su fortuna crecerá exponencialmente, pero difícilmente pueda generar en el resto de la misma lo que hizo Messi durante las últimas dos décadas.

Son jugadores distintos, de deportes opuestos, pero que tienen en común la disciplina, el afán de mejorar y la intención de demostrar que pueden dominar sus disciplinas deportivas.

Concepto Lionel Messi Luka Doncic Salario anual US$20,446,667 US$43,031,940 Salario + Patrocinio US$87,000,000 US$58,000,000 Patrimonio neto estimado US$ 850 millones US$264,000,000 Ganancias acumuladas de su carrera US$ 1.28 mil millones US$152,660,411 Edad 38 26

