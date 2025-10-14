Lionel Messi vs. Stephen Curry: comparación de contratos e ingresos

Lionel Messi y Stephen Curry tienen algo en común: son las estrellas más mediáticas de sus respectivas ligas (MLS y NBA) y por ende de los mejor pagados del mundo.

La leyenda del FC Barcelona está a la puerta de una renovación con el Inter Miami que lo mantendrá en la cúspide del ranking de los dueños de los mejores contratos de la liga de fútbol profesional estadounidense, mientras que Curry firmó una extensión de contrato en agosto de 2024 con los Golden State Warriors que lo coloca entre los 15 mejor remunerados anualmente en la NBA.

La diferencia de ganancias entre ambas figuras es relativa, pese a ser marcas deportivas que se embolsillan la mayoría de su millones por patrocinios y derechos de imagen.

Messi vs. Curry: trayectoria y contexto profesional

Messi y su legado

Lionel Messi viajó desde muy pequeño a España para unirse a las categorías menores del FC Barcelona, donde todo comenzó. Es considerado como el mejor futbolista de la historia, gracias a sus hazañas con el Barça y con la selección argentina.

Messi es el único jugador en ser al menos ocho veces máximo goleador de una de las cuatro grandes ligas de Europa, con ocho lideratos goleadores con el blaugrana. Es el máximo anotador en la historia del club con 672 goles con el FC Barcelona en 778 partidos oficiales y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 partidos.

El argentino ganó 35 títulos con el cuadro catalán, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de 2022.

Curry, el hombre que cambió el baloncesto

Para muchos analistas, la llegada de Curry a la NBA cambió por completo al baloncesto, ya que derribó algunos estigmas sobre el lanzamiento de los tres puntos. El jugador de los Golden State Warriors es el máximo convertidor desde la raya de tres puntos en la historia, superando los 4.000 en marzo de 2025.

Su acertado disparó provocó que las defensas cambiaran su estilo de juego, ya que el rango de conversión que tiene el base es muy alto. Otros jugadores fueron copiando su estilo y ahora el modelo de juego que se utiliza en la NBA es muy distinto al de otras épocas.

Curry ha marcado una época con los Warriors, gracias al recordado tridente junto con Draymond Green y Klay Thompson. Sigue vigente y es uno de los mejores de la actualidad.

Estructura y duración de contratos

Según la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi tiene un salario de 12 millones de dólares. Sin embargo, su compensación garantizada es de $20.4 millones, sumando cláusulas de marketing.

Algunas fuentes explican que el campeón del mundo y leyenda del FC Barcelona puede ganar entre 50 y 60 millones de dólares anuales si se suman todos los ingresos de marketing, patrocinios y derechos de imagen. Por ello se estima que podría estar devengando entre 125 y 150 millones de dólares en las dos temporadas y media que lleva en el Inter Miami de la MLS, contando todos los negocios que rodean su figura.

Hay reportes que revelan que su contrato incluye una participación en los beneficios de ciertas alianzas comerciales del club o de la MLS; por ejemplo con Apple (por streaming de MLS Season Pass) y Adidas.

En las negociaciones con el Inter Miami también hay opciones de participación societaria en el club, por lo que esto podría elevar aún más sus ganancias anuales.

Stephen Curry parece estar decidido a cerrar su carrera en la NBA en las filas de los Warriors, no en vano firmó una extensión de contrato por un año valorada en 62.6 millones de dólares que lo ata a la organización hasta la temporada 2016-27.

Cabe recordar que esta extensión es la máxima que los Warriors le podían ofrecer bajo la regla de la NBA para jugadores mayores de 38 años, la cual impide contratos de 4 años o más si el jugador cumplirá 38 dentro del pacto.

Comparación de salario anual

Messi y Curry viven momentos distintos. El argentino está en la última etapa de su carrera, quizás esperando la Copa del Mundo de 2026 para retirarse de la actividad. Por su parte, Curry todavía tiene gasolina en su tanque para pelear por títulos en la NBA por unos cuántos años más.

Messi tiene un salario base al año con el Inter Miami de 12 millones de dólares, algo bajo en comparación con otros deportistas. En cambio Curry, es uno de los mejores pagados de la liga, con una compensación anual de USD 55,812,713.

Hay que tomar en cuenta que la decisión de Messi de jugar en Miami no tenía nada que ver con el salario anual. El atacante se enfocó en acuerdos publicitarios y en un lugar tranquilo para disfrutar de su familia como lo es el sur de la Florida.

Concepto Lionel Messi Stephen Curry Salario anual US$20,446,667 USD 55,812,713 Salario + Patrocinio US$87,000,000 USD 155.8 millones Patrimonio neto estimado US$ 850 millones USD 250 millones Ganancias acumuladas de su carrera US$ 1.28 mil millones USD 413,605,897 Edad 38 37

Patrocinios fuera del campo

Una de las principales razones por las que Messi decidió alargar su carrera en el Inter Miami fue explorar el mercado estadounidense. La oferta de Apple no la pudo rechazar y por ello deicidió rechazar ofertas de Arabia Saudita para viajar a Miami con su familia.

Messi es dueño de diversos acuerdos de patrocinio millonario, en los que usa su imagen como futbolista para promocionar prestigiosas marcas como Adidas, Apple, Gatorade, Lays, entre otras.

De acuerdo con Forbes, Messi recibe más de US$ 25 millones al año por patrocinio. También tiene importantes acuerdos con marcas de prestigio en su país y es el ídolo de toda una generación.

Por su parte, Curry también es un ejemplo para la sociedad y eso es bien visto por las marcas, que lo utilizan para promocionar sus productos. Es imagen de Under Armour, una marca de ropa deportiva que aseguró un acuerdo con el jugador que va más allá de lo que dure su carrera.

También promociona a la marca Rakuten, Infiniti Motors, Chase Bank, Callaway Golf, entre otras.

Importancia en el mercado

Messi y Curry son jugadores que se han mantenido alejados de la polémica, que promueven la vida familiar y que cuidan de su salud para mantenerse en el más alto nivel competitivo en sus respectivos deportes.

Esto hace que tengan una importancia y una valoración magnífica en el mundo del deporte y también en el mercado mundial.

