Lionel Messi y el Inter Miami con la mira en una estrella de la Liga MX

El Inter Miami ha comenzado a explorar el mercado con un objetivo ambicioso: reforzar su ataque con una figura consolidada en la Liga MX. Desde Estados Unidos reconocen el impacto inmediato que tendría sumar talento probado, aunque saben que cualquier movimiento requerirá tiempo, negociación y una estrategia financiera muy bien calculada.

El nombre que aparece en el radar es el de Ángel Correa, atacante que vive un momento de alto rendimiento tras completar un primer semestre sobresaliente en el futbol mexicano. Su adaptación fue inmediata, elevando el nivel ofensivo de su equipo y consolidándose como una de las piezas más determinantes del torneo reciente.

En el entorno de Tigres UANL, el argentino es considerado una inversión estratégica y deportiva. No solo respondió dentro del campo, sino que se volvió un referente táctico para el cuerpo técnico, aportando desequilibrio, gol y una lectura del juego que marcó diferencia en los partidos de mayor exigencia.

La relevancia de Correa se explica, en buena medida, por la confianza y el rol asignado por Guido Pizarro, quien ha sido clave en la estructura del equipo. El técnico entiende la importancia del argentino en el engranaje colectivo, donde su movilidad y jerarquía potencian el funcionamiento general del conjunto felino.

Por ahora, el interés del club estadounidense no se ha traducido en una oferta formal. Inter Miami analiza escenarios, cupos y márgenes salariales antes de avanzar. La prioridad es clara, pero el contexto contractual del jugador obliga a actuar con cautela y a medir cada paso para no romper el equilibrio del proyecto deportivo.

Uno de los principales obstáculos es el salario actual del futbolista. Correa percibe alrededor de cuatro millones de dólares anuales, cifra elevada incluso para estándares de la MLS. Cualquier club interesado deberá igualar o mejorar esas condiciones, además de negociar una transferencia que satisfaga las expectativas económicas de Tigres.

Desde Nuevo León no existe prisa por vender. La directiva contempla establecer un precio de salida elevado para blindar a su figura, conscientes de que el contrato vigente y el rendimiento reciente fortalecen su posición negociadora. La postura es clara: solo una propuesta excepcional abriría la puerta a una conversación real.

