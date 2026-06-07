Lionel Scaloni confirmó cuándo revelará al reemplazante de Balerdi

La selección argentina superó sin sobresaltos el primero de sus dos amistosos previos al Mundial 2026: le ganó 2-0 a Honduras en Texas gracias a los goles de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone. Ahora, llegará el turno de Islandia el próximo martes, seguramente con un equipo más cercano al que debute contra Argelia.

Luego del partido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre la lesión que sufrió Leo Balerdi en la práctica del viernes: "Lamentablemente tuvimos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para ayudarnos. Tuve que hablar con él y decirle que no podía formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él, afrontar el partido fue difícil porque el grupo quedó tocado por lo que le pasó a él".

"Todavía no decidimos al reemplazante. No estamos al 100% con todos los jugadores y a lo mejor no pasa sí o sí por un central. Tenemos que ver cómo están los demás chicos y esperaremos hasta el martes", anticipó, dejando la puerta abierta a reforzar otro puesto con la baja del central del Olympique Marsella.

FBL-FRIENDLY-HON-ARG | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

"Estoy contento porque pudimos darle minutos a todos. Nico Paz estaba disponible ya para hoy y con Julián Álvarez no tenemos apuro, esperamos con tranquilidad. En principio no crea que tenga problema ninguno para estar", comentó respecto a las figuras que no estuvieron en el partido con los centroamericanos.

Sobre el estilo de juego y situaciones que pueden vivirse en un Mundial, analizó: "Más allá del poderío ofensivo, hay momentos en los que el equipo tiene que saber sufrir. Sin suerte igualmente no vas a ningún lado. El que tenga todo eso va a salir campeón".

"No pensamos en repetir el título. Pensamos en competir, en salir a jugar todos los partidos de la misma manera", cerró.