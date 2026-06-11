Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi para reemplazar a Balerdi

Argentina encarará el Mundial 2026 con variantes en su lista, y una de ellas es obligada por la lesión de Leonardo Balerdi: el zaguero central del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en la práctica previa al amistoso ante Honduras y fue desafectado de la convocatoria.

La especulación duró varios días y Lionel Scaloni hizo esperar su decisión, incluso se llegó a pensar, fundamentado en declaraciones del propio entrenador, que el reemplazante de Balerdi podía incluso jugar en otro puesto que no sea el de zaguero central. Finalmente, el nacido en Pujato dispuso de que la variante sea por futbolistas del mismo lugar en el campo.

Marcos Senesi picaba en punta desde que se conoció la noticia y la espera fue un tanto llamativa, aunque en el mientras aprovechó para firmar su contrato con el Tottenham, que será su nueva casa tras su gran paso por el Bournemouth, donde logró clasificarse a la UEFA Europa League y fue elegido como el jugador de la temporada en la votación interna del club.

El defensor nacido en Concordia, provincia de Entre Ríos, surgió de las inferiores de San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Tras demostrar su calidad, el club que lo vino a buscar fue el Feyenoord de los Países Bajos, donde alcanzó la final de la primera edición de la UEFA Conference League, la que perdieron frente a la Roma de Mourinho. De la entidad neerlandesa dio el salto a la Premier League y se ganó con creces su lugar en un club del Big Six del país británico.

La Scaloneta debuta el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.