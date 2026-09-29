Lionel Scaloni habla sobre su futuro al frente de Argentina

Lionel Scaloni ha sido la cabeza de la era de gloria de la selección de Argentina. El técnico, junto a Lionel Messi llevaron de la albiceleste a escapar de los años de carencia a llegar a los tiempos de ganarlo todo, incluyendo la Copa del Mundo 2022.

Dicho ciclo dorado terminó en el pasado Mundial cuando perdieron la final en contra de la hoy campeona del mundo, España. De forma natural, el futuro del técnico se puso sobre la mesa de las dudas, mismas que parece no se han de extender más. De viva voz, Scaloni confirma que su deseo es la de firmar la extensión de contrato.

🚨Lionel Scaloni sobre la posibilidad de renovar su contrato:

🎙️"Nos juntamos con Tapia. La predisposición para avanzar está de las dos partes. Es cuestión de llegar a un acuerdo. Lo importante es que las ganas están", dijo en conferencia de prensa. pic.twitter.com/Hl5OwNXqPb — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 29, 2026

La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. Las ganas están. Lionel Scaloni

Scaloni afirma que luego del Mundial se tomó el tiempo de valorar su futuro. Tras analizar todos los caminos, entiende que lo mejor por delante es mantenerse al frente del seleccionado.

Dije después de la final que había que pensar bien, lógicamente, después de ese momento siempre negativo. Tuve que repensar el tema deportivo que es importante, fundamental, sin olvidar lo económico. Miré lo que nos queda por delante y estamos ilusionados con eso. Es lo que me decidió a llegar a un acuerdo. Lionel Scaloni

FBL-FRIENDLY-ARG-TRAINING | JUAN MABROMATA/GettyImages

Para concluir, Scaloni aseguró que si bien es pronto para pensar en el siguiente Mundial, tiene claro que cada jugador estará cien por ciento dispuesto a pelear desde ya mismo su puesto en el inicio del ciclo deportiva.

Falta un montón. Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, esa es una de las decisiones para intentar seguir. El hambre sigue estando. Ningún futbolista quiso tomarse como descanso los partidos amistosos previstos. Lionel Scaloni