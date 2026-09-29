Lionel Scaloni habla sobre su futuro al frente de Argentina
Lionel Scaloni ha sido la cabeza de la era de gloria de la selección de Argentina. El técnico, junto a Lionel Messi llevaron de la albiceleste a escapar de los años de carencia a llegar a los tiempos de ganarlo todo, incluyendo la Copa del Mundo 2022.
Dicho ciclo dorado terminó en el pasado Mundial cuando perdieron la final en contra de la hoy campeona del mundo, España. De forma natural, el futuro del técnico se puso sobre la mesa de las dudas, mismas que parece no se han de extender más. De viva voz, Scaloni confirma que su deseo es la de firmar la extensión de contrato.
La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. Las ganas están.Lionel Scaloni
Scaloni afirma que luego del Mundial se tomó el tiempo de valorar su futuro. Tras analizar todos los caminos, entiende que lo mejor por delante es mantenerse al frente del seleccionado.
Dije después de la final que había que pensar bien, lógicamente, después de ese momento siempre negativo. Tuve que repensar el tema deportivo que es importante, fundamental, sin olvidar lo económico. Miré lo que nos queda por delante y estamos ilusionados con eso. Es lo que me decidió a llegar a un acuerdo.Lionel Scaloni
Para concluir, Scaloni aseguró que si bien es pronto para pensar en el siguiente Mundial, tiene claro que cada jugador estará cien por ciento dispuesto a pelear desde ya mismo su puesto en el inicio del ciclo deportiva.
Falta un montón. Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, esa es una de las decisiones para intentar seguir. El hambre sigue estando. Ningún futbolista quiso tomarse como descanso los partidos amistosos previstos.Lionel Scaloni
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.