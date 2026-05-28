Lionel Scaloni no convocaría a Franco Mastantuono para el Mundial 2026

El próximo 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026, que se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera vez que un triunvirato de países sean los anfitriones de la gran cita.

La selección argentina es una de las pocas que aún no dieron la lista oficial de 26 jugadores. Lionel Scaloni se está tomando todo el tiempo disponible, mientras el mundo del fútbol espera con ansiedad saber si Lionel Messi será de la partida.



Si bien todo parece indicar que el 10 sí estará, la reciente lesión con el Inter Miami generó ciertas dudas.

Mastantuono, afuera

Dentro de las dudas, Franco Mastantuono es uno de los jugadores que eran candidatos a integrar la lista definitiva. Sin embargo, según informó el periodista Gastón Edul, el jugador del Real Madrid no será llamado por el entrenador.

Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/L4Thfq5DPn — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

El Grupo J espera

Sin dudas uno de los grupos más accesibles del Mundial 2026 fue el J, que lidera Argentina, ya que deberá jugar con Argelia, Austria y Jordania.



De todos modos, más allá de lo sencillo del comienzo, si se da la lógica y los campeones defensores avanzan como primeros, el duelo en 16avos será de peso, ya que podría tocarles Uruguay o España.

Los de Lionel Scaloni saben que no pueden confiarse, ya que Arabia Saudita asomaba como el contrincante más sencillo en Catar 2022 y les propinó el gran golpe. Para su fortuna, pudieron levantarse a tiempo y terminaron coronando de la mano de un Leo Messi inolvidable para que las calles de Buenos Aires se inunden con más de cinco millones de personas celebrando la tercera estrella