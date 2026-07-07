Lionel Scaloni se rompe en entrevista tras la remontada de Argentina

Lionel Scaloni no pudo contener sus emociones y se tuvo que retirar de una entrevista en cancha, luego de la histórica remontada de la selección de Argentina 3-2 sobre la selección de Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

A la par, el goleador y capitán, Lionel Messi también estalló de emoción hasta las lágrimas tras el silbatazo final, luego de haber errado un cobro de penalti del cual se quitó la presión con una asistencia y gran anotación.

Los campeones en Qatar 2022 perdían el encuentro 0-2, pero todo cambió al 79', cuando Cuti Romero descontó con una asistencia de Messi y más tarde, al 83', Lionel Messi lo igualó. Mientras que, al 92' apareció Enzo Fernández para poner el 3-2 decisivo y lograr avanzar de ronda.

🇦🇷3️⃣⚽️2️⃣🇪🇬 | MUNDIAL 2026: Lionel Scaloni tras el partido Argentina vs Egipto: "Lo siento, no puedo hablar, estoy muy emocionado.." https://t.co/SvSijP0Ldi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

El periodista de TyC Sports, Joaquín Bruno, intentó charlar con el estratega en el campo del Estadio Atlanta como cada final de encuentro.

No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, discúlpame Lionel Scaloni.

Ya más calmado en la rueda de prensa, el entrenador pudo analizar el desenlace del juego.

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido porque es un equipo que no deja de ir para adelante, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto que tuvimos hoy nosotros hubiésemos quedado eliminados".

Scaloni destacó la resiliencia de Messi

SCALONI SOBRE MESSI: "SE ME PONE LA PIEL DE GALLINA"



Testimonio de Lionel Scaloni



"Le hablé a los chicos que estaban en el banco, a los que lo ven (a Messi) y no pueden creer lo que están viendo. Les dije que lo tomen como ejemplo. Es maravilloso. Después de errar el penal, la… pic.twitter.com/22FYltCB8W — Clarín (@clarincom) July 7, 2026

"Como dijo Leo en su momento, estos jugadores no los van a dejar tirados, es literal (...). Leo podría haber errado el penal y quedarse con eso. Pero siempre la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina", expresó.

Elogio el trabajo de Egipto

En conferencia de prensa, LIONEL SCALONI reveló el apodo que le pusieron los jugadores de la SELECCIÓN ARGENTINA 😅



🗣️ "Siempre me emocionó. Me dicen 'la llorona', pero no me importa. Uno se hace entrenador por estos momentos", declaró el DT sobre su reacción tras el triunfo… pic.twitter.com/MIpjCQG3Gm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2026

"Yo me hice entrenador para tener estas emociones, después sufro igual que todos ustedes. La emoción que nos da es inigualable", reveló.

"SI SE PERDÍA, MAÑANA HABÍA QUE SEGUIR" 👀🇦🇷



El análisis de LIONEL SCALONI sobre la reacción del seleccionado argentino para clasificar a cuartos de final.



🗣️ "Necesitás jugadores que crean que si hoy se perdía, ¿cuál es el problema? Eso te hace jugar más tranquilo", declaró el… pic.twitter.com/pRJiR6v3p7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2026

Además, dijo que prefiere perder con dignidad antes de hacerlo sin entregarlo todo:

"Si tenía que perder prefería hacerlo de esta manera. Me encantaría que, si alguna vez pasa, suceda de esta manera, con el equipo dando la cara. La sensación fue siempre que podíamos darle vuelta".

La tres veces campeón del mundo está a la espera de su rival, el ganador del duelo entre Colombia y Suiza para afrontar los cuartos de final este sábado 11 de julio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México y 02:00 horas (España).