Liverpool escoge al recambio generacional de Mohamed Salah

En la vida como en el fútbol todos los ciclos cierran. El de Mohamed Salah con el Liverpool está a un par de semanas de hacer lo propio. Luego de ganarlo todo a nivel colectivo, y firmar números en lo individual como nadie más, tanto el club como el jugador entienden que es el tiempo de separase en el camino.

Siendo el caso, el área deportiva del Liverpool lleva tiempo valorando opciones dentro del mercado para llenar un hueco que no será sencillo. Hoy, parece que el nombre final está definido por la gerencia del aún campeón de la Premier League. El club de Anfield atacará en el verano por uno de los mejores talentos del planeta.

🚨💣 EXCL | Yan #Diomande is now Liverpool’s top target to replace Mo Salah, with the move approved by all #LFC decision-makers.



Concrete talks are ongoing with his new representatives at Roc Nation Sports, although no agreement has been reached yet and the clubs have not… pic.twitter.com/cRbqEqRcBt — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2026

De acuerdo con el reporte de SkySports, el cuadro inglés se ha decantado por Yan Diomandé como fichaje estrella del verano. El hombre del Leipzig con sólo 19 años puede ser considerado el mejor atacante de toda Alemania, al menos dentro de los reales, pues se entiende que Harry Kane, Michael Olisé y Luis Díaz juegan en otra liga.

Ya está viviendo recién su segunda temporada como profesional. La misma está siendo superlativa. Sólo a nivel de club el africano presenta 32 apariciones dentro del campo para un total de 13 goles y 7 asistencias, registros que le colocan como la futura venta más grande en la historia del Leipzig.

Eintracht Frankfurt v RB Leipzig - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Cabe señalar que, más allá de las certezas totales del Liverpool con el extremo, el movimiento no será sencillo. Primero, se entiende que su precio será de 100 millones de euros, cifra difícil de alcanzar luego que el club se ha gastado 500 millones para la temporada en curso.

Segundo, no es el único club que sueña con Yan. Hay otro competidor de mucho peso internacional en la carrera por Diomandé, se trata del PSG.