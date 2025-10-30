Liverpool vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de alta tensión en Anfield. El Liverpool, que atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas en competiciones domésticas, recibe a un Aston Villa que llega con la moral en alto, ambos empatados con 15 puntos en la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Aston Villa?
- Ciudad: Liverpool, Inglaterra
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Aston Villa en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App, fubo
México
-
Caliente TV, Amazon Prime
España
DAZN 1
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
0-3 D
EFL Cup
Brentford
2-3 D
Premier League
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Manchester United
1-2 D
Premier League
Chelsea
1-2 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Aston Villa
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
1-0 V
Premier League
Go Ahead Eagles
1-2 D
UEFA Europa League
Tottenham
2-1 V
Premier League
Burnley
2-1 V
Premier League
Feyenoord
2-0 V
UEFA Europa League
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot vive una auténtica crisis en el torneo local. A pesar de una goleada 5-1 en Champions, los 'Reds' han perdido sus últimos cuatro partidos domésticos, incluyendo una derrota 2-3 ante Brentford en la liga y una humillante eliminación de la EFL Cup (0-3 vs Crystal Palace).
Ubicados en el séptimo lugar con 15 puntos, necesitan desesperadamente una victoria en casa para frenar el hundimiento y recuperar energía.
Últimas noticias del Aston Villa
Los Villanos de Unai Emery son la otra cara de la moneda en la Premier. Llegan a Anfield tras una racha de tres victorias consecutivas en liga, coronada con un triunfo de prestigio por 1-0 sobre el Manchester City.
Aunque sufrieron una derrota con un equipo rotado en la Europa League, en el torneo local son octavos con 15 puntos y buscan dar el golpe en Anfield.
Posibles alineaciones
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai
- Mediapuntas: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo
- Delantero: Hugo Ekitike.
Aston Villa
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne
- Centrocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana
- Mediapuntas: John McGinn, Morgan Rogers, Emi Buendía
- Delantero: Ollie Watkins.
Pronóstico SI
La forma actual inclina la balanza hacia los visitantes. Mientras el Liverpool no encuentra el rumbo en la Premier League y llega con la confianza golpeada, el Aston Villa atraviesa un momento dulce, especialmente tras derrotar al City. Anfield pesa, pero la crisis de los 'Reds' es profunda.
Liverpool 1-2 Aston Villa
Más noticias sobre la Premier League
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.