Liverpool vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Reds', en plena crisis de Premier League, reciben en Anfield a unos 'Villanos' enrachados que vienen de vencer al City
Carlos García|
Aston Villa FC v Liverpool FC - Premier League
Aston Villa FC v Liverpool FC - Premier League | Dan Istitene/GettyImages

La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de alta tensión en Anfield. El Liverpool, que atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas en competiciones domésticas, recibe a un Aston Villa que llega con la moral en alto, ambos empatados con 15 puntos en la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Aston Villa?

  • Ciudad: Liverpool, Inglaterra
  • Fecha: sábado 1 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Anfield
Amara Nallo
Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Dan Istitene/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Aston Villa en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo

NBC Sports App, fubo

México

-

Caliente TV, Amazon Prime

España

DAZN 1

DAZN, Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Crystal Palace

0-3 D

EFL Cup

Brentford

2-3 D

Premier League

Eintracht Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Manchester United

1-2 D

Premier League

Chelsea

1-2 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival

Resultado

Competición

Manchester City

1-0 V

Premier League

Go Ahead Eagles

1-2 D

UEFA Europa League

Tottenham

2-1 V

Premier League

Burnley

2-1 V

Premier League

Feyenoord

2-0 V

UEFA Europa League

Matty Cash, Lucas Digne, Morgan Rogers
Aston Villa v Manchester City - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot vive una auténtica crisis en el torneo local. A pesar de una goleada 5-1 en Champions, los 'Reds' han perdido sus últimos cuatro partidos domésticos, incluyendo una derrota 2-3 ante Brentford en la liga y una humillante eliminación de la EFL Cup (0-3 vs Crystal Palace).

Ubicados en el séptimo lugar con 15 puntos, necesitan desesperadamente una victoria en casa para frenar el hundimiento y recuperar energía.

Últimas noticias del Aston Villa

Los Villanos de Unai Emery son la otra cara de la moneda en la Premier. Llegan a Anfield tras una racha de tres victorias consecutivas en liga, coronada con un triunfo de prestigio por 1-0 sobre el Manchester City.

Aunque sufrieron una derrota con un equipo rotado en la Europa League, en el torneo local son octavos con 15 puntos y buscan dar el golpe en Anfield.

Arne Slot
Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Dan Istitene/GettyImages

Posibles alineaciones

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai
  • Mediapuntas: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo
  • Delantero: Hugo Ekitike.

Aston Villa

  • Portero: Emiliano Martínez
  • Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne
  • Centrocampistas: Boubacar Kamara, Amadou Onana
  • Mediapuntas: John McGinn, Morgan Rogers, Emi Buendía
  • Delantero: Ollie Watkins.

Pronóstico SI

La forma actual inclina la balanza hacia los visitantes. Mientras el Liverpool no encuentra el rumbo en la Premier League y llega con la confianza golpeada, el Aston Villa atraviesa un momento dulce, especialmente tras derrotar al City. Anfield pesa, pero la crisis de los 'Reds' es profunda.

Liverpool 1-2 Aston Villa

