Liverpool vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de alta tensión en Anfield. El Liverpool, que atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas en competiciones domésticas, recibe a un Aston Villa que llega con la moral en alto, ambos empatados con 15 puntos en la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Aston Villa?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Aston Villa en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo NBC Sports App, fubo México - Caliente TV, Amazon Prime España DAZN 1 DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Crystal Palace 0-3 D EFL Cup Brentford 2-3 D Premier League Eintracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League Manchester United 1-2 D Premier League Chelsea 1-2 D Premier League

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival Resultado Competición Manchester City 1-0 V Premier League Go Ahead Eagles 1-2 D UEFA Europa League Tottenham 2-1 V Premier League Burnley 2-1 V Premier League Feyenoord 2-0 V UEFA Europa League

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot vive una auténtica crisis en el torneo local. A pesar de una goleada 5-1 en Champions, los 'Reds' han perdido sus últimos cuatro partidos domésticos, incluyendo una derrota 2-3 ante Brentford en la liga y una humillante eliminación de la EFL Cup (0-3 vs Crystal Palace).

Ubicados en el séptimo lugar con 15 puntos, necesitan desesperadamente una victoria en casa para frenar el hundimiento y recuperar energía.

Últimas noticias del Aston Villa

Los Villanos de Unai Emery son la otra cara de la moneda en la Premier. Llegan a Anfield tras una racha de tres victorias consecutivas en liga, coronada con un triunfo de prestigio por 1-0 sobre el Manchester City.

Aunque sufrieron una derrota con un equipo rotado en la Europa League, en el torneo local son octavos con 15 puntos y buscan dar el golpe en Anfield.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero : Giorgi Mamardashvili

: Giorgi Mamardashvili Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Curtis Jones, Dominik Szoboszlai

: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai Mediapuntas : Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo Delantero: Hugo Ekitike.

Aston Villa

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensas : Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne

: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne Centrocampistas : Boubacar Kamara, Amadou Onana

: Boubacar Kamara, Amadou Onana Mediapuntas : John McGinn, Morgan Rogers, Emi Buendía

: John McGinn, Morgan Rogers, Emi Buendía Delantero: Ollie Watkins.

Pronóstico SI

La forma actual inclina la balanza hacia los visitantes. Mientras el Liverpool no encuentra el rumbo en la Premier League y llega con la confianza golpeada, el Aston Villa atraviesa un momento dulce, especialmente tras derrotar al City. Anfield pesa, pero la crisis de los 'Reds' es profunda.

Liverpool 1-2 Aston Villa

