Liverpool vs Burnley: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Anfield acoge este sábado el encuentro entre el Liverpool y el Burnley, correspondiente a la jornada 22 de la Premier League. Un duelo marcado por la necesidad de ambos equipos, aunque por motivos muy distintos, en un momento delicado de la temporada.

A contonuación, la previa con la información del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Burnley?

Ciudad: Liverpool

Fecha: sábado 17 de enero

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Burnley en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión online Estados Unidos ESPN deportes ESPN México Sky Sports Sky HD España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

Liverpool Burnley Liverpool 4-1 Barnsley (12/01/26) Burnley 5-1 Millwall (10/01/26) Arsenal 0-0 Liverpool (08/01/26) Burnley 2-2 Manchester United (07/01/26) Fulham 2-2 Liverpool (04/01/26) Brighton 2-0 Burnley (03/01/26) Liverpool 0-0 Leeds (01/01/26) Burnley 1-3 Newcastle (30/12/25) Liverpool 2-1 Wolves (27/12/25) Burnley 0-0 Everton (27/12/25)

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Liverpool atraviesa una racha preocupante. El conjunto red no conoce la victoria desde su último triunfo ante el Wolverhampton, acumulando varios partidos sin ganar que han frenado sus aspiraciones en la tabla. La presión empieza a sentirse en Anfield y el equipo necesita sumar de tres para recuperar confianza y no descolgarse definitivamente de sus objetivos ligueros.

El nombre de Xabi Alonso, ya desvinculado del Real Madrid, suena como uno de los posibles remplazos de Slot en el banquillo.

También suena como posible fichaje de los red de cara a la próxima temporada Jacobo Ramón, el canterano del Real Madrid, según informa Fichajes.com.

Últimas noticias del Burnley

Burnley v Millwall - Emirates FA Cup - Third Round - Turf Moor | Cody Froggatt - PA Images/GettyImages

El Burnley llega inmerso en la lucha por la permanencia. Tras empatar ante el Manchester United en la última jornada, el equipo sabe que cada punto es vital para evitar el descenso. Aunque parte como claro outsider, cualquier resultado positivo en Anfield supondría un impulso enorme en su pelea por seguir en la Premier League.

Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Frimpong, Joe, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Szoboszlai, Curtis Jones, Chiesa, Ekitike y Gakpo

Burnley: Weib, Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman, Ugochukwu, Laurent, Larsen, Tchaouna, Anthony y Barnes

Pronóstico SI

El Liverpool es favorito por plantilla y escenario, pero su mal momento invita a la cautela. Se espera dominio local, aunque el Burnley podría competir si mantiene el orden defensivo. Victoria del Liverpool, con un partido más ajustado de lo que indica la clasificación: 3-0

