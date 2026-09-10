Liverpool vs Fulham: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool y el Fulham se ven las caras este sábado 12 de septiembre por la cuarta fecha de la Premier League 2026/27. En Anfield Road, el dueño de casa buscará confirmar el crecimiento mostrado en los últimos dos encuentros ante un rival que llega muy necesitado.

El equipo de Iraola consiguió el úlimo domingo su primera victoria en la Premier con un contundente 0-2 ante Ipswich gracias a un doblete de Alexander Isak en los primeros nueve minutos y dos asistencias de Cody Gakpo. Después llegó otro triunfo de peso en el debut por Champions League con remontada incluía frente al Atlético de Madrid. El conjunto español se había adelantado a través de Marcos Llorente, pero los Reds reaccionaron y acabaron ganando 2-1 con tantos de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

El Fulham, en cambio, llega en el extremo opuesto. El conjunto londinense perdió sus tres primeros partidos de Premier League ante Chelsea, Sunderland y Crystal Palace y ocupa el último puesto de la tabla junto al Coventry. Su única alegría en lo que va de la temporada tuvo lugar en la Copa de la Liga, con un 3-0 sobre AFC Wimbledon que le permitió avanzar de ronda.

A continuación, toda la información sobre este espectacular partido de Premier League.

Pronóstico SI

Liverpool aparece como amplio favorito por su momento, la diferencia de jerarquía y el factor Anfield. Isak ya empieza a ser el mismo que se cansaba de hacer goles en el Newcastle y el triunfo ante Atlético mostró a un equipo capaz de reaccionar incluso en desventaja.

Fulham puede generar problemas si logra aprovechar los espacios y repetir la producción ofensiva que mostró frente a Crystal Palace, pero sus siete goles recibidos en tres fechas son una señal preocupante antes de visitar a un Liverpool que parece estar encontrando su mejor versión.

Pronóstico: Liverpool 2-0 Fulham

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Fulham?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield Road

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Thomas Bramall

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Fulham (últimos 5 partidos)

Liverpool: 2

2 Empates : 2

: 2 Fulham: 1

Último partido entre ambos: 11/04/2026 - Liverpool 2-0 Fulham - Premier League 25/26, Fecha 32

Liverpool v Fulham - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Fulham Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Fulham 2-3 Palace 05/09/26 Ipswich 0-2 Liverpool 04/09/26 Sunderland 1-0 Fulham 30/08/26 Liverpool 2-2 Forest 29/08/26 Fulham 3-0 Wimbledon 27/08/26 Newcastle 2-2 Liverpool 23/08/26 Fulham 2-3 Chelsea 24/08/26 Liverpool 2-0 Como 16/08/26 Fulham 1-0 Stuttgart 15/08/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Fulham por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Liverpool

Andoni Iraola tiene cinco bajas confirmadas para el encuentro. Conor Bradley se recupera de una lesión de rodilla, mientras que Hugo Ekitike sufrió una rotura del tendón de Aquiles y todavía no tiene fecha definida para regresar. Joe Gomez, Giovanni Leoni y Federicho Chiesa completan la enfermería, aunque más cerca de poder volver a jugar.

La gran noticia es el momento de Alexander Isak. El delantero sueco marcó dos veces ante Ipswich y asistió a Mac Allister en el triunfo sobre Atlético, confirmando su buen presente. Por su parte, Bradley Barcola debutó con la camiseta roja ingresando desde el banco en Portman Road frente a Ipswich y fue titular en el estreno de Champions.

FBL-ENG-PR-IPSWICH-LIVERPOOL | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Muñoz, Wirtz, Gakpo; Isak.

Últimas noticias del Fulham

Álvaro Arbeloa atraviesa un comienzo complicado como entrenador del Fulham. El equipo perdió los tres partidos de Premier y recibió siete goles, aunque el técnico destacó la actitud de sus jugadores y la cantidad de ocasiones generadas ante Crystal Palace. La derrota fue especialmente dolorosa porque el equipo estuvo dos veces por delante en el marcador y dejó pasar una buena oportunidad de sumar sus primeros puntos en el certamen.

Tom Cairney continúa fuera por lesión. También hay dudas físicas alrededor de Hugo Larsson y Manuel Ángel, por lo que Arbeloa esperará hasta último momento para confirmar el once inicial.

Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Charles, Iwobi; Bobb, King, Palacios; García.

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