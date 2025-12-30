Liverpool vs Leeds: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 19 de la Premier League continúa en pleno periodo festivo con un duelo de realidades diametralmente opuestas.

El Liverpool, que ha recuperado la memoria futbolística bajo el mando de Arne Slot, recibe en su fortaleza a un Leeds que atraviesa una crisis importante. Mientras los locales buscan asaltar definitivamente los puestos de Champions League, los visitantes llegan a Merseyside buscan un resultado positivo que los saque de la zona roja para bajar al Championship.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Leeds?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Fecha : jueves 1 de diciembre

: jueves 1 de diciembre Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Anfield

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Leeds en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU NBC Sports Peacock México TNT HBO España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Wolverhampton 2-1 V Premier League Tottenham 2-1 V Premier League Brighton 2-0 V Premier League Inter 1-0 V Champions League Leeds 3-3 E Premier League

Últimos cinco partidos del Leeds

Rival Resultado Competición Sunderland 1-1 E Premier League Crystal Palace 4-1 V Premier League Brentford 1-1 E Premier League Liverpool 3-3 E Premier League Chelsea 3-1 V Premier League

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El equipo de Arne Slot ha disipado las dudas de principios de invierno con una racha de fútbol autoritario. Tras vencer en los últimos 3 partidos de manera consecutiva, los Reds han escalado hasta la cuarta posición con 32 puntos, ya ingresado en los puestos de Champions.

La gran revelación reciente ha sido Hugo Ekitike, quien con su doblete ante las Gaviotas demostró ser el complemento perfecto para el ataque. Sin embargo, no todo son buenas noticias: Alexander Isak se rompió el tobillo y el peroné y será baja varios meses; además, Mohamed Salah ya se ha unido a Egipto para la Copa África, dejando un hueco enorme en la banda derecha. Además, Wataru Endo es baja por lesión de tobillo y Dominik Szoboszlai llega entre algodones, aunque podría tener minutos.

Últimas noticias del Leeds United

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. Lleva 5 partidos sin perder con 3 empates y 2 victorias, y salió de la zona del descenso, aunque la tiene cerca. Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas. Sin jugadores sancionados y solo con Lukas Nmecha como lesionado, el equipo tiene la posibilidad de ganar para dar un golpe arriba de la mesa.

Posibles alineaciones

Liverpool (4-3-3)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Florian Wirtz

: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Florian Wirtz Delantero: Hugo Ekitike

Leeds United (3-5-2)

Portero : Lucas Perri

: Lucas Perri Defensas : Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk

: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk Carrileros : Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson

: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson Centrocampistas : Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach

: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.

Pronóstico SI

Liverpool 2 - Leeds 1