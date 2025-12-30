Sports Illustrated Fútbol

Liverpool vs Leeds: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Anfield se prepara para seguir la racha, ya que los 'Reds' buscan consolidar su renacer europeo ante un rival que está peleando el descenso.
Gonzalo Orellano|
La jornada 19 de la Premier League continúa en pleno periodo festivo con un duelo de realidades diametralmente opuestas.

El Liverpool, que ha recuperado la memoria futbolística bajo el mando de Arne Slot, recibe en su fortaleza a un Leeds que atraviesa una crisis importante. Mientras los locales buscan asaltar definitivamente los puestos de Champions League, los visitantes llegan a Merseyside buscan un resultado positivo que los saque de la zona roja para bajar al Championship.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Leeds?

  • Ciudad: Liverpool, Inglaterra
  • Fecha: jueves 1 de diciembre
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Leeds en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

NBC Sports

Peacock

México

TNT

HBO

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Wolverhampton

2-1 V

Premier League

Tottenham

2-1 V

Premier League

Brighton

2-0 V

Premier League

Inter

1-0 V

Champions League

Leeds

3-3 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Leeds

Rival

Resultado

Competición

Sunderland

1-1 E

Premier League

Crystal Palace

4-1 V

Premier League

Brentford

1-1 E

Premier League

Liverpool

3-3 E

Premier League

Chelsea

3-1 V

Premier League

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot ha disipado las dudas de principios de invierno con una racha de fútbol autoritario. Tras vencer en los últimos 3 partidos de manera consecutiva, los Reds han escalado hasta la cuarta posición con 32 puntos, ya ingresado en los puestos de Champions.

La gran revelación reciente ha sido Hugo Ekitike, quien con su doblete ante las Gaviotas demostró ser el complemento perfecto para el ataque. Sin embargo, no todo son buenas noticias: Alexander Isak se rompió el tobillo y el peroné y será baja varios meses; además, Mohamed Salah ya se ha unido a Egipto para la Copa África, dejando un hueco enorme en la banda derecha. Además, Wataru Endo es baja por lesión de tobillo y Dominik Szoboszlai llega entre algodones, aunque podría tener minutos.

Últimas noticias del Leeds United

El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. Lleva 5 partidos sin perder con 3 empates y 2 victorias, y salió de la zona del descenso, aunque la tiene cerca. Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas. Sin jugadores sancionados y solo con Lukas Nmecha como lesionado, el equipo tiene la posibilidad de ganar para dar un golpe arriba de la mesa.

Posibles alineaciones

Liverpool (4-3-3)

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Florian Wirtz
  • Delantero: Hugo Ekitike

Leeds United (3-5-2)

  • Portero: Lucas Perri
  • Defensas: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk
  • Carrileros: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson
  • Centrocampistas: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach
  • Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.

Pronóstico SI

Liverpool 2 - Leeds 1

