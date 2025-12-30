Liverpool vs Leeds: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 19 de la Premier League continúa en pleno periodo festivo con un duelo de realidades diametralmente opuestas.
El Liverpool, que ha recuperado la memoria futbolística bajo el mando de Arne Slot, recibe en su fortaleza a un Leeds que atraviesa una crisis importante. Mientras los locales buscan asaltar definitivamente los puestos de Champions League, los visitantes llegan a Merseyside buscan un resultado positivo que los saque de la zona roja para bajar al Championship.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Leeds?
- Ciudad: Liverpool, Inglaterra
- Fecha: jueves 1 de diciembre
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Leeds en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
NBC Sports
Peacock
México
TNT
HBO
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Wolverhampton
2-1 V
Premier League
Tottenham
2-1 V
Premier League
Brighton
2-0 V
Premier League
Inter
1-0 V
Champions League
Leeds
3-3 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Leeds
Rival
Resultado
Competición
Sunderland
1-1 E
Premier League
Crystal Palace
4-1 V
Premier League
Brentford
1-1 E
Premier League
Liverpool
3-3 E
Premier League
Chelsea
3-1 V
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot ha disipado las dudas de principios de invierno con una racha de fútbol autoritario. Tras vencer en los últimos 3 partidos de manera consecutiva, los Reds han escalado hasta la cuarta posición con 32 puntos, ya ingresado en los puestos de Champions.
La gran revelación reciente ha sido Hugo Ekitike, quien con su doblete ante las Gaviotas demostró ser el complemento perfecto para el ataque. Sin embargo, no todo son buenas noticias: Alexander Isak se rompió el tobillo y el peroné y será baja varios meses; además, Mohamed Salah ya se ha unido a Egipto para la Copa África, dejando un hueco enorme en la banda derecha. Además, Wataru Endo es baja por lesión de tobillo y Dominik Szoboszlai llega entre algodones, aunque podría tener minutos.
Últimas noticias del Leeds United
El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. Lleva 5 partidos sin perder con 3 empates y 2 victorias, y salió de la zona del descenso, aunque la tiene cerca. Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas. Sin jugadores sancionados y solo con Lukas Nmecha como lesionado, el equipo tiene la posibilidad de ganar para dar un golpe arriba de la mesa.
Posibles alineaciones
Liverpool (4-3-3)
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Florian Wirtz
- Delantero: Hugo Ekitike
Leeds United (3-5-2)
- Portero: Lucas Perri
- Defensas: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk
- Carrileros: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson
- Centrocampistas: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach
- Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.
Pronóstico SI
Liverpool 2 - Leeds 1
