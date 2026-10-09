Liverpool vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El gran partido del fin de semana de la Premier League se juega este domingo 11 de octubre en Anfield cuando el Liverpool reciba al Manchester City por la sexta jornada. Los dos equipos que han dominado la última década del fútbol inglés convirtieron este cruce en un clásico moderno, aunque hoy ambos atraviesan procesos de renovación

El Liverpool sigue invicto bajo el mando de Iraola, con siete partidos sin derrotas en todas las competiciones. Por Premier, tres empates en las primeras cincho jornadas le han impedido escalar más alto, pero el equipo poco a poco comienza a encontrar regularidad. Los Reds marchan sextos con 9 puntos y llegan con tres vallas invictas seguidas en la liga.

El City, por su parte, arrancó la era Maresca con puntaje perfecto en la Premier League: cinco victorias en cinco fechas. Su único tropiezo fue el 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. Le ganó 1-0 el derbi al United en Old Trafford con un gol de Haaland, pese a jugar con diez hombres desde el minuto 23 por la expulsión de Phil Foden, y antes del parón superó 5-3 al Sunderland. Es líder en soledad con 15 puntos, pero deberá aislarse del todo el ruido que provocó la condena judicial por violar el Fair Play financiero.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de la Premier League.

Pronóstico SI

El Liverpool de Iraola apostará por la presión alta y la verticalidad por las bandas, con el aliento de un Anfield que promete un clima caliente para el City. El problema son las bajas en ataque que dejó la fecha FIFA. El City, en cambio, llega con una racha impecable y con Haaland en gran forma, aunque su defensa mostró fisuras en el 5-3 ante el Sunderland.

Se espera un partido de ida y vuelta, con dos equipos que tienen argumentos para hacerse daño. Será un final cerrado y todo apunta a la igualdad.

Pronóstico: Liverpool 1-1 Manchester City

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Manchester City?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: domingo 11 de octubre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Liverpool : 2

: 2 Empates : 0

: 0 Manchester City: 3

Último partido entre ambos: 04/04/2026 - Manchester City 4-0 Liverpool - FA Cup, Cuartos de final

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Marc Atkins/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Manchester City Bournemouth 0-1 Liverpool 20/09/26 Manchester City 5-3 Sunderland 20/09/26 Liverpool 3-1 Tottenham 15/09/26 Manchester City 5-0 Norwich 17/09/26 Liverpool 0-0 Fulham 12/09/26 Manchester United 0-1 Manchester City 13/09/26 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Porto 0-2 Manchester City 08/09/26 Ipswich 0-2 Liverpool 04/09/26 Manchester City 1-0 Coventry 05/09/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos NBC, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Liverpool

La fecha FIFA golpeó fuerte a Iraola, con Alexander Isak y Cody Gakpo volviendo lesionados de sus selecciones. El sueco tiene una molestia leve en el muslo y podría llegar al domingo, pero lo de Gakpo (tobillo) es de mayor gravedad y podría demandarle algunas semanas. A ellos se suma Jérémy Jacquet, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo con Francia. Hugo Ekitiké y Conor Bradley siguen fuera.

Más allá de las lesiones, el gran debate en Liverpool es el rendimiento de Florian Wirtz, cuyo lugar en el once está en discusión, y la evolución de Bradley Barcola, el gran fichaje del verano. El equipo busca cortar una racha curiosa: viene de empatar sus últimos cuatro partidos de local en la Premier y está a cuatro triunfos de alcanzar las 700 victorias en la competición.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Barcola; Isak.

Últimas noticias del Manchester City

Maresca no podrá contar con Phil Foden, quien cumple la última de sus tres fechas de suspensión por la expulsión en el derbi. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly son duda, mientras que Jérémy Doku ya está recuperado de su lesión en el gemelo y podría ser titular.

Fuera de la cancha, el gran tema es el fallo de la comisión independiente que declaró al club culpable de 114 de los 115 cargos por infracciones financieras entre 2009 y 2018. El City anunció que apelará por lo que la sanción aún no está definida. La visita a Anfield será su primer partido desde que se conoció el fallo y se espera un recibimiento hostil.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol; Enzo Fernández, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

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