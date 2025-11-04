Liverpool vs Real Madrid: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La primera fase de la Champions League nos regala un enfrentamiento con sabor a final, cuando el Liverpool reciba en Anfield al Real Madrid. Se trata de un choque de poder a poder entre dos de los clubes más históricos de Europa.

El conjunto Red, décimo en la tabla de grupos, llega con seis puntos y la necesidad de un triunfo en casa para no batallar en el futuro con su clasificación, tras una derrota en sus primeros tres juegos. Enfrente estará el Real Madrid, quinto en la clasificación, que llega en un momento pletórico con un paso perfecto de tres victorias, nueve puntos y una defensa que solo ha permitido un gol.

En un partido con momios muy parejos y pronóstico reservado, a continuación te dejamos el análisis detallado de probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Momios del partido de Liverpool vs Real Madrid

Liverpool: +140

Empate: +275

Real Madrid: +166

Las cuotas reflejan un partido sumamente equilibrado. El Liverpool parte como el ligero favorito por su condición de local, pero el momio positivo de +140 demuestra que no hay un claro dominador. Un triunfo del Real Madrid, que llega en mejor momento, ofrece un atractivo pago de +166.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Liverpool: 40% - 42%

Empate: 25% - 27%

Real Madrid: 36% - 38%

El cálculo de probabilidades confirma la ligera ventaja del Liverpool por jugar en casa, pero el margen es mínimo. Las posibilidades de un empate o una victoria del Real Madrid son muy altas, lo que anticipa un duelo donde cualquier detalle podría definir el resultado.

Doble oportunidad

Liverpool/Empate: -223

Liverpool/Real Madrid: -450

Real Madrid/Empate: -182

La opción de "Real Madrid/Empate" con un momio de -182 se presenta como la de mayor valor. Si confías en que el equipo con paso perfecto pueda sumar puntos en Anfield, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago decente.

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -286

No: +195

La tendencia es abrumadora: se espera que ambos equipos anoten. El momio de -286, uno de los más bajos del mercado, indica que las casas de apuestas ven casi un hecho que las dos potentes ofensivas (ambas con ocho goles a favor) lograrán hacerse presentes en el marcador.

Total de goles

Más de 3.5 goles: +100

Menos de 3.5 goles: -125

La línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa una buena cantidad de anotaciones. Sin embargo, la tendencia se inclina ligeramente hacia un partido con menos de 3.5 goles. El momio positivo de +100 para el "Más de 3.5" es muy tentador, considerando la alta probabilidad de que ambos anoten.

Pronóstico del partido de Liverpool vs Real Madrid

Se espera un partido espectacular, digno de Champions League. El Liverpool saldrá a proponer en casa, pero enfrentará al equipo más sólido del grupo y con una defensa casi impenetrable. Por el poder ofensivo de ambos y la altísima probabilidad de que ambos anoten, un empate 2-2 es un resultado muy probable.

