Liverpool vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos regala una noche mágica con un clásico europeo. El Liverpool, que viene de romper su crisis local y golear en la competición, recibe en Anfield al Real Madrid, un equipo que llega en un momento intratable, con paso perfecto en la Champions y líder de LaLiga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Real Madrid?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN VIX, Paramount+ México TNT Sports HBO Max España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Aston Villa 2-0 V Premier League Crystal Palace 0-3 D EFL Cup Brentford 2-3 D Premier League Eintracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League Manchester United 1-2 D Premier League

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Valencia 4-0 V LaLiga Barcelona 2-1 V LaLiga Juventus 1-0 V UEFA Champions League Getafe 1-0 V LaLiga Villarreal 3-1 V LaLiga

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, lograron un triunfo vital por 2-0 sobre el Aston Villa el fin de semana, rompiendo una alarmante racha de derrotas domésticas.

En Champions, su última actuación fue una espectacular goleada 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt. Los 'Reds' necesitan confirmar esta resurrección en Anfield ante el rival más difícil.

Últimas noticias del Real Madrid

El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, vive un presente inmejorable. Son líderes de LaLiga, vienen de ganar El Clásico 2-1 y de golear 4-0 al Valencia.

En Champions, tienen un paso perfecto con 9 puntos tras su sólida victoria 1-0 sobre la Juventus. Una victoria en Anfield prácticamente sellaría su pase a octavos.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero : Giorgi Mamardashvili

: Giorgi Mamardashvili Defensas : Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson Centrocampistas : Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz

: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz Delanteros: Hugo Ekitike, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Real Madrid

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras

: Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras Centrocampistas : Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham

: Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Un clásico europeo en su máxima expresión. El Real Madrid llega como el equipo más en forma del continente, pero el Liverpool en Anfield, y tras su goleada en la última jornada de Champions, es un rival temible. Se espera un partido de ida y vuelta, con los ataques de ambos equipos imponiéndose a las defensas.

Liverpool 2-2 Real Madrid

