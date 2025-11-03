Liverpool vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos regala una noche mágica con un clásico europeo. El Liverpool, que viene de romper su crisis local y golear en la competición, recibe en Anfield al Real Madrid, un equipo que llega en un momento intratable, con paso perfecto en la Champions y líder de LaLiga.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Real Madrid?
- Ciudad: Liverpool, Inglaterra
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
VIX, Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
2-0 V
Premier League
Crystal Palace
0-3 D
EFL Cup
Brentford
2-3 D
Premier League
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Manchester United
1-2 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Valencia
4-0 V
LaLiga
Barcelona
2-1 V
LaLiga
Juventus
1-0 V
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Villarreal
3-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, lograron un triunfo vital por 2-0 sobre el Aston Villa el fin de semana, rompiendo una alarmante racha de derrotas domésticas.
En Champions, su última actuación fue una espectacular goleada 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt. Los 'Reds' necesitan confirmar esta resurrección en Anfield ante el rival más difícil.
Últimas noticias del Real Madrid
El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, vive un presente inmejorable. Son líderes de LaLiga, vienen de ganar El Clásico 2-1 y de golear 4-0 al Valencia.
En Champions, tienen un paso perfecto con 9 puntos tras su sólida victoria 1-0 sobre la Juventus. Una victoria en Anfield prácticamente sellaría su pase a octavos.
Posibles alineaciones
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
- Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz
- Delanteros: Hugo Ekitike, Alexander Isak, Cody Gakpo.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
- Centrocampistas: Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham
- Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.
Pronóstico SI
Un clásico europeo en su máxima expresión. El Real Madrid llega como el equipo más en forma del continente, pero el Liverpool en Anfield, y tras su goleada en la última jornada de Champions, es un rival temible. Se espera un partido de ida y vuelta, con los ataques de ambos equipos imponiéndose a las defensas.
Liverpool 2-2 Real Madrid
Más noticias sobre la Champions League
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.