Liverpool vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Reds' buscan confirmar su resurrección europea en Anfield ante un conjunto 'merengue' que llega con paso perfecto en Champions League
Carlos García|
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos regala una noche mágica con un clásico europeo. El Liverpool, que viene de romper su crisis local y golear en la competición, recibe en Anfield al Real Madrid, un equipo que llega en un momento intratable, con paso perfecto en la Champions y líder de LaLiga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Real Madrid?

  • Ciudad: Liverpool, Inglaterra
  • Fecha: martes 4 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Anfield
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS | THOMAS COEX/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Real Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN

VIX, Paramount+

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar

Movistar+

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

2-0 V

Premier League

Crystal Palace

0-3 D

EFL Cup

Brentford

2-3 D

Premier League

Eintracht Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Manchester United

1-2 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Valencia

4-0 V

LaLiga

Barcelona

2-1 V

LaLiga

Juventus

1-0 V

UEFA Champions League

Getafe

1-0 V

LaLiga

Villarreal

3-1 V

LaLiga

Mohamed Salah
Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, lograron un triunfo vital por 2-0 sobre el Aston Villa el fin de semana, rompiendo una alarmante racha de derrotas domésticas.

En Champions, su última actuación fue una espectacular goleada 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt. Los 'Reds' necesitan confirmar esta resurrección en Anfield ante el rival más difícil.

Últimas noticias del Real Madrid

El conjunto merengue, dirigido por Xabi Alonso, vive un presente inmejorable. Son líderes de LaLiga, vienen de ganar El Clásico 2-1 y de golear 4-0 al Valencia.

En Champions, tienen un paso perfecto con 9 puntos tras su sólida victoria 1-0 sobre la Juventus. Una victoria en Anfield prácticamente sellaría su pase a octavos.

Florian Wirtz
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

Posibles alineaciones

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
  • Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz
  • Delanteros: Hugo Ekitike, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
  • Centrocampistas: Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham
  • Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Pronóstico SI

Un clásico europeo en su máxima expresión. El Real Madrid llega como el equipo más en forma del continente, pero el Liverpool en Anfield, y tras su goleada en la última jornada de Champions, es un rival temible. Se espera un partido de ida y vuelta, con los ataques de ambos equipos imponiéndose a las defensas.

Liverpool 2-2 Real Madrid

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

