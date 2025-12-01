Liverpool vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Liverpool FC visitará al Sunderland en la Jornada 14 de la Premier League. El conjunto de los Reds se mantienen fuera de las competencias europeas tras siete victorias y seis derrotas. Mientras que el Sunderland es séptimo, luego de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Sunderland?
- Ciudad: Liverpool
- Fecha: miércoles 3 de diciembre
- Horario: 15:15 horas (Estados Unidos), 14:15 horas (México), 21:15 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Sunderland en TV y streaming online?
Países
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Peacock
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
DAZN España
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
West Ham
0-2 V
Premier League
PSV
4-1 D
Champions
Nottingham
3-0 D
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Real Madrid
1-0 V
Champions
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
3-2 V
Premier League
Fulham
1-0 D
Premier League
Arsenal
2-2 E
Premier League
Everton
1-1 E
Premier League
Chelsea
1-2 V
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool se ha reencontrado con la victoria poniendo fin a su mala racha. Los reds son octavos con 21 puntos, pero están a tan solo tres de los puestos de Champions League.
En las últimas semanas se ha puesto en duda la continuidad de Arne Slot al frente del equipo, y el último nombre que suena como su sustituto es el de Luis Enrique. El técnico neerlandés apenas tiene margen para cometer errores y si quiere mantenerse en el banquillo deberá lograr los tres puntos ante el Sunderland.
Últimas noticias del Sunderland
El Sunderland está siendo uno de los equipos revelación en esta Premier League. En el último partido remontaron un 0-2 en contra para acabar llevándose los tres puntos frente al Bournemouth, lo que les permite estar en el sexto lugar de la tabla.
Posibles alineaciones
Liverpool
Portero: Giorgi Mamardashvili.
Defensas: Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.
Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Curtis Jones.
Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.
Sunderland
Portero: Robin Roefs.
Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava.
Centrocampistas: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée.
Delanteros: Wilson Isidor.
Pronóstico SI
Curiosamente el cuadro visitante está teniendo un mejor desempeño que los Reds, en la campaña doméstica Liverpool no ha empatado, solo triunfos y victorias han sumado, pero en este duelo bien podría terminar en una igualdad.
Liverpool 2-2 Sunderland
