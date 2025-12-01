Sports Illustrated Fútbol

Liverpool vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Reds se mantienen fuera de competencias europeas tras 14 fechas de Premier League
Benjamín Guerra|
La previa de Liverpool vs Sunderland en la Premier League
La previa de Liverpool vs Sunderland en la Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Liverpool FC visitará al Sunderland en la Jornada 14 de la Premier League. El conjunto de los Reds se mantienen fuera de las competencias europeas tras siete victorias y seis derrotas. Mientras que el Sunderland es séptimo, luego de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Sunderland?

  • Ciudad: Liverpool
  • Fecha: miércoles 3 de diciembre
  • Horario: 15:15 horas (Estados Unidos), 14:15 horas (México), 21:15 horas (España)
  • Estadio: Anfield
Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Liverpool FC | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Sunderland en TV y streaming online?

Países

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Sin transmisión

Peacock

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

Sin transmisión

DAZN España

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

West Ham

0-2 V

Premier League

PSV

4-1 D

Champions

Nottingham

3-0 D

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Real Madrid

1-0 V

Champions

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

3-2 V

Premier League

Fulham

1-0 D

Premier League

Arsenal

2-2 E

Premier League

Everton

1-1 E

Premier League

Chelsea

1-2 V

Premier League

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool se ha reencontrado con la victoria poniendo fin a su mala racha. Los reds son octavos con 21 puntos, pero están a tan solo tres de los puestos de Champions League.

En las últimas semanas se ha puesto en duda la continuidad de Arne Slot al frente del equipo, y el último nombre que suena como su sustituto es el de Luis Enrique. El técnico neerlandés apenas tiene margen para cometer errores y si quiere mantenerse en el banquillo deberá lograr los tres puntos ante el Sunderland.

Divock Origi, Billy Jones
Liverpool vs Sunderland - Premier League | Clive Brunskill/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

El Sunderland está siendo uno de los equipos revelación en esta Premier League. En el último partido remontaron un 0-2 en contra para acabar llevándose los tres puntos frente al Bournemouth, lo que les permite estar en el sexto lugar de la tabla.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Curtis Jones.

Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Sunderland

Portero: Robin Roefs.

Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava.

Centrocampistas: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée.

Delanteros: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

Curiosamente el cuadro visitante está teniendo un mejor desempeño que los Reds, en la campaña doméstica Liverpool no ha empatado, solo triunfos y victorias han sumado, pero en este duelo bien podría terminar en una igualdad.

Liverpool 2-2 Sunderland

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

