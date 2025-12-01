Liverpool vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Liverpool FC visitará al Sunderland en la Jornada 14 de la Premier League. El conjunto de los Reds se mantienen fuera de las competencias europeas tras siete victorias y seis derrotas. Mientras que el Sunderland es séptimo, luego de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Sunderland?

Ciudad: Liverpool

Fecha: miércoles 3 de diciembre

Horario: 15:15 horas (Estados Unidos), 14:15 horas (México), 21:15 horas (España)

Estadio: Anfield

Liverpool FC | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Sunderland en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Peacock México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión DAZN España

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición West Ham 0-2 V Premier League PSV 4-1 D Champions Nottingham 3-0 D Premier League Manchester City 3-0 D Premier League Real Madrid 1-0 V Champions

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Bournemouth 3-2 V Premier League Fulham 1-0 D Premier League Arsenal 2-2 E Premier League Everton 1-1 E Premier League Chelsea 1-2 V Premier League

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool se ha reencontrado con la victoria poniendo fin a su mala racha. Los reds son octavos con 21 puntos, pero están a tan solo tres de los puestos de Champions League.

En las últimas semanas se ha puesto en duda la continuidad de Arne Slot al frente del equipo, y el último nombre que suena como su sustituto es el de Luis Enrique. El técnico neerlandés apenas tiene margen para cometer errores y si quiere mantenerse en el banquillo deberá lograr los tres puntos ante el Sunderland.

Liverpool vs Sunderland - Premier League | Clive Brunskill/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

El Sunderland está siendo uno de los equipos revelación en esta Premier League. En el último partido remontaron un 0-2 en contra para acabar llevándose los tres puntos frente al Bournemouth, lo que les permite estar en el sexto lugar de la tabla.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Curtis Jones.

Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Sunderland

Portero: Robin Roefs.

Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava.

Centrocampistas: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée.

Delanteros: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

Curiosamente el cuadro visitante está teniendo un mejor desempeño que los Reds, en la campaña doméstica Liverpool no ha empatado, solo triunfos y victorias han sumado, pero en este duelo bien podría terminar en una igualdad.

Liverpool 2-2 Sunderland

