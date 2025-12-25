Liverpool vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 18 de la Premier League continúa en pleno periodo festivo con un duelo de realidades diametralmente opuestas.
El Liverpool, que ha recuperado la memoria futbolística bajo el mando de Arne Slot, recibe en su fortaleza a un Wolverhampton que atraviesa una crisis existencial. Mientras los locales buscan asaltar definitivamente los puestos de Champions League, los visitantes llegan a Merseyside buscando un milagro que detenga su caída libre hacia el Championship.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Wolves?
- Ciudad: Liverpool, Inglaterra
- Fecha: sábado 27 de diciembre
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Wolves en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBCSN
Peacock, SiriusXM
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Tottenham
2-1 V
Premier League
Brighton
2-0 V
Premier League
Inter de Milán
1-0 V
UEFA Champions League
Leeds United
3-3 E
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
Últimos cinco partidos de los Wolves
Rival
Resultado
Competición
Brentford
0-2 D
Premier League
Arsenal
1-2 D
Premier League
Manchester United
1-4 D
Premier League
Aston Villa
0-1 D
Premier League
Crystal Palace
0-2 D
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot ha disipado las dudas de principios de invierno con una racha de fútbol autoritario. Tras vencer al Tottenham y al Brighton consecutivamente, los Reds han escalado hasta la quinta posición con 29 puntos, acechando los puestos de Champions.
La gran revelación reciente ha sido Hugo Ekitike, quien con su doblete ante las Gaviotas demostró ser el complemento perfecto para el ataque.
Sin embargo, no todo son buenas noticias: Alexander Isak se rompió el tobillo y el peroné y será baja varios meses; además, Mohamed Salah ya se ha unido a Egipto para la Copa África, dejando un hueco enorme en la banda derecha. Además, Wataru Endo es baja por lesión de tobillo y Dominik Szoboszlai llega entre algodones, aunque podría tener minutos.
Últimas noticias de los Wolves
La situación en Molineux es crítica. El equipo de Rob Edwards es el colista absoluto de la tabla con solo 2 puntos en 17 jornadas. Acumulan una racha de terror de 10 derrotas consecutivas, siendo la más reciente un doloroso 0-2 en casa ante el Brentford.
Para colmo de males, la Copa África les arrebata a Tawanda Chirewa y Emmanuel Agbadou, mientras que la enfermería sigue llena con Jean-Ricner Bellegarde y Marshall Munetsi fuera de combate. Edwards apelará al orgullo y a la capacidad aérea de Jørgen Strand Larsen para intentar pescar algo en un río muy revuelto.
Posibles alineaciones
Liverpool (4-3-3)
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister
- Delanteros: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Dominik Szoboszlai.
Wolves (3-5-2)
- Portero: Sam Johnstone
- Defensas: Santiago Bueno, Toti Gomes, Yerson Mosquera
- Carrileros/Medios: André, João Gomes, Ladislav Krejčí, Nathan Wolfe, Santiago Arias
- Delanteros: Hwang Hee-chan, Jørgen Strand Larsen.
Pronóstico SI
Este es, sobre el papel, el duelo más desigual de la jornada. El Liverpool llega en ascenso, invicto en sus últimos cinco encuentros y jugando en Anfield. Los Wolves, con la peor defensa y el peor ataque de la liga, parecen la víctima perfecta para que los de Slot sumen tres puntos cómodos. Salvo una relajación extrema de los locales, la lógica debería imponerse con holgura.
Liverpool 3-0 Wolves
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.