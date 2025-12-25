Liverpool vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 18 de la Premier League continúa en pleno periodo festivo con un duelo de realidades diametralmente opuestas.

El Liverpool, que ha recuperado la memoria futbolística bajo el mando de Arne Slot, recibe en su fortaleza a un Wolverhampton que atraviesa una crisis existencial. Mientras los locales buscan asaltar definitivamente los puestos de Champions League, los visitantes llegan a Merseyside buscando un milagro que detenga su caída libre hacia el Championship.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Wolves?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Fecha : sábado 27 de diciembre

: sábado 27 de diciembre Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Anfield

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Wolves en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos NBCSN Peacock, SiriusXM México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Tottenham 2-1 V Premier League Brighton 2-0 V Premier League Inter de Milán 1-0 V UEFA Champions League Leeds United 3-3 E Premier League Sunderland 1-1 E Premier League

Últimos cinco partidos de los Wolves

Rival Resultado Competición Brentford 0-2 D Premier League Arsenal 1-2 D Premier League Manchester United 1-4 D Premier League Aston Villa 0-1 D Premier League Crystal Palace 0-2 D Premier League

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot ha disipado las dudas de principios de invierno con una racha de fútbol autoritario. Tras vencer al Tottenham y al Brighton consecutivamente, los Reds han escalado hasta la quinta posición con 29 puntos, acechando los puestos de Champions.

La gran revelación reciente ha sido Hugo Ekitike, quien con su doblete ante las Gaviotas demostró ser el complemento perfecto para el ataque.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: Alexander Isak se rompió el tobillo y el peroné y será baja varios meses; además, Mohamed Salah ya se ha unido a Egipto para la Copa África, dejando un hueco enorme en la banda derecha. Además, Wataru Endo es baja por lesión de tobillo y Dominik Szoboszlai llega entre algodones, aunque podría tener minutos.

Aleksander Isak se fracturó el tobillo y peroné; será baja casi lo que resta del torneo | Marc Atkins/GettyImages

Últimas noticias de los Wolves

La situación en Molineux es crítica. El equipo de Rob Edwards es el colista absoluto de la tabla con solo 2 puntos en 17 jornadas. Acumulan una racha de terror de 10 derrotas consecutivas, siendo la más reciente un doloroso 0-2 en casa ante el Brentford.

Para colmo de males, la Copa África les arrebata a Tawanda Chirewa y Emmanuel Agbadou, mientras que la enfermería sigue llena con Jean-Ricner Bellegarde y Marshall Munetsi fuera de combate. Edwards apelará al orgullo y a la capacidad aérea de Jørgen Strand Larsen para intentar pescar algo en un río muy revuelto.

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

Posibles alineaciones

Liverpool (4-3-3)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister

: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister Delanteros: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Dominik Szoboszlai.

Wolves (3-5-2)

Portero : Sam Johnstone

: Sam Johnstone Defensas : Santiago Bueno, Toti Gomes, Yerson Mosquera

: Santiago Bueno, Toti Gomes, Yerson Mosquera Carrileros / Medios : André, João Gomes, Ladislav Krejčí, Nathan Wolfe, Santiago Arias

/ : André, João Gomes, Ladislav Krejčí, Nathan Wolfe, Santiago Arias Delanteros: Hwang Hee-chan, Jørgen Strand Larsen.

Pronóstico SI

Este es, sobre el papel, el duelo más desigual de la jornada. El Liverpool llega en ascenso, invicto en sus últimos cinco encuentros y jugando en Anfield. Los Wolves, con la peor defensa y el peor ataque de la liga, parecen la víctima perfecta para que los de Slot sumen tres puntos cómodos. Salvo una relajación extrema de los locales, la lógica debería imponerse con holgura.

Liverpool 3-0 Wolves

