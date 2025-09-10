¿Llega Henry Martín al clásico nacional en contra de Chivas?

Henry Martín está en una de las etapas más duras desde que viste la camiseta del América. El delantero, en medio de un gran cúmulo de lesiones no ha tenido el rodaje que deseaba a menos de un año de la Copa del Mundo. De forma natural, perdió terreno tanto en su club como con Selección Mexicana.

En las últimas semanas, el cuerpo médico del América ha buscado la forma de conseguir la recuperación plena del delantero. No han tenido éxito pues suele haber recaídas en el camino. Sin embargo, todo indica que el parón FIFA ha logrado que el atacante esté listo una vez más.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Henry Martín DISPONIBLE para el Clásico del Sábado. ✅



La Bomba entrenó sin complicaciones y estará convocado para el duelo ante Chivas. 🙌



¿Lo pondrían de titular? 🤔



📰 vía: @crh_oficial pic.twitter.com/V9wm2OOzGl — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 9, 2025

Julio Ibáñez de TUDN confirma que el regreso de Henry en Liga MX será este sábado en el cruce en contra de las Chivas. El mexicano tuvo minutos en el amistoso en Estados Unidos en contra del DC United y una semana después, no ha sufrido ningún tipo de recaída, señar de recuperación.

Toluca v Club America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien es cierto que Martín tuvo algunos trabajos por separado, se entiende que los mismo sólo era de carácter preventivos. El resto de las prácticas las ha realizado a la par de la plantilla de André Jardine dentro de la normalidad de trabajo de máxima exigencia del día a día.

Siendo el caso, Martín será parte de la plantilla este sábado para el clásico nacional. Sin embargo, luce complejo que el '9' parta de inicio, pues no tiene el mismo ritmo de competencia que otros en su puesto sí gozan.

Más noticias sobre la Liga MX